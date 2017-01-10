مناقشات خليجية أمريكية في الرياض حول سياسات ترامب

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الرياض – نظمت الشؤون السياسة والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، حلقة نقاشية حول سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الخليج، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وافتتح الحلقة النقاشية الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات عبدالعزيز حمد العويشق الذي رحب برئيس إدارة العلاقات الدولية في معهد بوش للخدمات الحكومية العامة بولاية تكساس والمتحدث الرئيسي في الحلقة البروفسور جريجوري جوز ومشاركون آخرون.

وبحسب «وكالة الأنباء السعودية»، أوضح العويشق أن هذه الحلقة التي تأتي في إطار فعاليات منتدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تهدف إلى محاولة استشراف سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه مجلس التعاون والقضايا الإقليمية والدولية.

وبعدها تحدث جوز عن السياسات المتوقعة للإدارة الجديدة إزاء علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع دول مجلس التعاون، وتعامل الولايات المتحدة مع إيران وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وكذلك السياسات الأمريكية تجاه قضايا القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا والعراق واليمن ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى موضوع قانون جاستا.