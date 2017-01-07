مناورات بحرية إيرانية الشهر المقبل تزيح الستار عن أسلحة حديثة

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طهران – صرح قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال «حبيب الله سياري»، بأن البحرية تعتزم إجراء مناورات في المياه الإقليمية الإيرانية والدولية وشمال المحيط الهندي في الشهر القادم تستخدم فيها اسلحة وتكتيكات جديدة لأول مرة.

وأشار الأدميرال «سياري» في تصريح لوكالة «تسنيم» الدولية للأنباء الإيرانية، نشرته اليوم السبت، إلى أن هذه المناورات تجري تحت اسم «الولاية 95» في مساحة واسعة من مياه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمياه الدولية في شمال المحيط الهندي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



وأضاف أن هذه المناورات تحظى بأهمية عالية، وتعتزم القوات البحرية في الجيش الإيراني إزاحة الستار فيها عن أسلحة ومعدات جديدة وحديثة تضفي تأثيراً كبيراً على قدرة هذه القوة.



ونوه الأدميرال «سياري» إلى أنه سيتم اختبار أنواع من الصواريخ تمت إدخالها إلى الخدمة.



وقال إن القوات البحرية في الجيش الإيراني تعتزم تدشين تكتيكات جديدة وحديثة، واستعراض تكتيكات قتالية حديثة لأول مرة في مناورات هذا العام.

