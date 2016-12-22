منتخب الفراعنة الـ 36 عالمياً والرابع إفريقياً

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القاهرة – حافظ المنتخب الوطنى لكرة القدم، على مركزه الـ 36 عالمياً للشهر الثاني على التوالي، والرابع إفريقيا، وفقاً لتصنيف الفيفا لشهر ديسمبر والذي صدر اليوم الخميس.

ووصل المنتخب المصري لـ719 نقطة بمعدل 421.05 نقطة خلال العام الجاري وهو الأفضل له في السنوات الأربع الأخيرة والتي تأخر فيها ترتيب الفراعنة.

وتفوقت منتخبات السنغال وكوت ديفوار وتونس فقط على الفراعنة بعد أن جاء الثلاثي في مراكز 33 و34 و35 على الترتيب.

عربيا فقد جاء المنتخب المصري ثانيا خلف تونس فيما حل المنتخب الجزائري ثالثا في المركز 38 ثم المنتخب السعودي رابعا في المركز 54 والمنتخب المغربي خامسا في المركز 57.