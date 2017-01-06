منتدى الفكر والدراسات الاستراتيجية يدين تفجيرات أزمير الإرهابية

رؤية – سحر رمزى

أمستردام – أدان أعضاء منتدى الفكر والدراسات الاستراتيجية فى فى بيان صدر اليوم الجمعة الهجوم الذى تتعرض له تركيا منذ بداية العام الحالى، سواء الذى كان بالامس الخميس والذى اسفر عن قتيلين في مدينة ازمير الساحلية، أو الذى كان من خمسة ايام من اعتداء اسطنبول الذي لا يزال منفذه فارا، ذلك وقد كان إعتداء 1 يناير، مستهدفاً احد المطاعم فيها، وراح ضحيته ٤٠ فرداً بريئاً، من مختلف الجنسيات، كما استهدف الهجوم الجديد بواسطة سيارة مفخخة محكمة في ازمير (غرب) واسفر عن مقتل شرطي وموظف وفق وسائل الاعلام التركية التي اضافت ان الشرطة قتلت ايضا “ارهابيين” بعد التفجير.

واشارت وكالة دوغان للأنباء إلى اصابة ستة اخرين بينهم ثلاثة شرطيين، وعلى آثر ذلك أعلنت نخبة من مفكري الأمة من مختلف المشارب والتوجهات الفكرية والسياسية، استنكارهم وادانتهم لاستهداف تركيا بهذا الشكل الاجرامى، من قبل التنظيمات الإرهابية.

ويؤكدون فى البيان على ان هذا الهجوم هو جريمة إرهابية، بكل معنى الكلمة، تستهدف المدنيين الأبرياء وتسـعى إلى إشـاعة الرعـب والخوف فى المجتمع التركى.

وهى بلاشك تستهدف زعزعة الامن القومى التركى وتقويض السلم الاجتماعى فيه، وتقف بالضد من تطلعات الشعب التركى.

وفى البيان أيضا، لم يعد هناك أدنى شك بأن بوصلة الإرهاب الموجه باتت تستهدف دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى، فتـزرع الرعب والكراهية وتعيق خطط التقدم والتنمية ضمن خطط خبيثة تحاك في الدوائر التي لم تعد خافية على احـد، والتي باتت تتحكم في مثل هذه الأعمال وتوجهها لصالح أجنداتها لتفتيت دول المنطقة.

نحن اذ نعبر عن تضامننا مع الشعب التركي، ونؤكد مسؤولية دولته في حماية حقوقه الأساسية، نرى أن أي عملٍ

إرهابي يصيبه فهو يصيبنا جميعاً ومن شأنه أن يقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومـن هنـا نـدعو إلى التضامن التام مع تركيا في وجه الإرهاب.

يوجه أعضاء منتدى الفكر والدراسات الاستراتيجية دعوة مفتوحة لكل القوى والجهات الحقوقية على مستوى العالم للانخراط جميعاً في الوقوف أمام المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار في المنطقة، والتي تسـتهدف

تركيا حالياً، ونعتبر أن هذا اختبار حقيقي يضع المؤسسات القانونية الدولية المعنية الملفات علـى المحـك، ويضع مصداقيتها في اختبار دقيق؛ لتتوافق مع مبادئها التي أسست من أجلها.