منظمة التحرير: التصريحات الأمريكية حول حل الدولتين «غير مسؤولة»

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رام الله – اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، أن إعلان مسؤول في البيت الأبيض أن واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تعبر عن سياسة “غير مسؤولة”.

وقالت عشراوي “هذه ليست سياسة مسؤولة ولا تخدم قضية السلام”، وفقا لوكالة «الأنباء الفرنسية».

يشار إلى أن مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، صرح أن واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام، في موقف يتعارض مع الثوابت التاريخية للولايات المتحدة في هذا الشأن، ويأتي عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البيت الأبيض.