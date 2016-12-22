منظمة التعاون الإسلامي تدعم التسوية السياسية للنزاع السوري

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الرياض – أكد أمين عام منظمة التعاون الاسلامي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف أحمد العثيمين، دعم المنظمة لإيجاد تسوية سياسية للنزاع السوري على أساس جنيف1.

وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن النظام السوري مصرًا على القتل والتخريب، مشيرًا إلى أن ممارسات النظام السوري شرق حلب ترتقى لجرائم حرب، بحسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية».

وأوضح العثيمين أن عمليات الإجلاء في حلب يجب أن تكون طوعية ، مُطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في حلب وإرسال مراقبين دوليين.