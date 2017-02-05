منظمة التعاون الإسلامي تطلق «وثيقة البراق» لدعم القدس

رؤية

الدوحة – أطلقت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، النداء العالمي لدعم القدس وفلسطين “وثيقة البراق”، الذي يهدف إلى حماية المدينة المقدسة.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الإنساني الدولي لمؤسسة الصناديق الإنسانية التابعة للمنظمة، الذي انطلق في العاصمة القطرية الدوحة، واستمر ليوم واحد، حسبما أورد موقع «قدس برس» الإخباري.

ويهدف النداء الذي أطلقته المنظمة إلى حشد موارد العالم الإسلامي والعالم الحر، لدعم القدس والمشاريع الإنسانية فيها، والمحافظة على الموروث الديني والتاريخي فيها.

وأكد النداء، الذي تلاه رئيس مجلس أمناء الصناديق الإنسانية في المنظمة، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، أن “الإيمان بالحق التاريخي الراسخ للعرب والمسلمين في مدينة القدس قلب فلسطين منذ أوجدها الكنعانيون العرب، ومنذ معجزة الإسراء والمعراج التي ربط بها الله عز وجل القدس بمكة المكرمة، ومنذ وثق عمر بن الخطاب في عهدته العمرية عروبتها وتعايشها الإسلامي والمسيحي”.

وشارك في المنتدى ممثلون عن مؤسسات إنسانية وهيئات دبلوماسية إنسانية دولية، وشخصيات، على رأسهم إمام وخطيب الحرم المكي الشريف صالح بن عبد الله بن حميد، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري. ‎

ووقع المشاركون خلال المنتدى على النداء العالمي لدعم القدس وفلسطين الذي حمل اسم “وثيقة البراق”، ويهدف إلى بذل كل الجهود والطاقات لتحريك القضية الفلسطينية ودعمها بكافة الأشكال.

كما شهد المنتدى إطلاق 4 صناديق إنسانية جديدة لدعم القدس والقضية الفلسطينية، والمساجد، وحل مشاكل المياه، واحتياجات الأيتام في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وهذه الصناديق هي “الصندوق الإنساني لشؤون القدس وفلسطين”، المختص بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني، ودعم البرامج التي تساهم في صيانة الأماكن المقدسة والحفاظ عليها، و”الصندوق الإنساني العالمي للمساجد”، الذي يهدف لعمارة المساجد، و”الصندوق الإنساني للمياه” المعني بوضع الخطط وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية لمعالجة مشاكل المياه والجفاف في الدول الأعضاء بالمنظمة، و”الصندوق الإنساني العالمي للأيتام”، الذي يهدف إلى نقل الأيتام من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والمساهمة.

وتعدّ “الصناديق الإنسانية” إحدى مؤسسات منظمة التعاون الإٍسلامي، مقرها الدوحة، ووقعت مؤخراً العديد من الشراكات بين المؤسسات الدولية والمحلية منها المؤسسات الخيرية القطرية؛ بهدف إيجاد أرضية عمل مشتركة لتعزيز مستوى الحضور الإقليمي والدولي لها.