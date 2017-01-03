منفذ هجوم إسطنبول تلقى تدريبًا في سوريا

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أنقرة- ذكر تقرير إعلامي، اليوم الثلاثاء، أن المسلح الذي قتل 39 شخصًا في ملهى ليلي في اسطنبول في رأس السنة في هجوم أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه كان متمرسا على ما يبدو في حرب العصابات وربما يكون تلقى تدريبا في سوريا.

وبحسب وكالة رويترز، قتل المهاجم الذي ما زال طليقا شرطيا ومدنيا بالرصاص عند مدخل ملهى رينا الليلي يوم الأحد قبل أن يفتح نيران بندقية آلية على الموجودين بالداخل وأعاد تعبئة سلاحه ست مرات وواصل إطلاق النار على المصابين الذين استلقوا على الأرض.

وفي بيان إعلان المسؤولية عن الهجوم يوم الاثنين وصف تنظيم داعش الملهى بأنه نقطة تجمع للمسيحيين للاحتفال “بعيدهم الشركي”. وأضاف البيان أن الهجوم كان انتقاما من التدخل العسكري التركي في سوريا.

وقال مصدر أمني “المهاجم يمتلك خبرة قتالية بالتأكيد.. ربما يكون قاتل في سوريا لأعوام.” وأضاف أنه تلقى تعليمات على الأرجح من التنظيم المتشدد.

وقالت صحيفة خبر ترك إن تحقيقات الشرطة أظهرت أن المهاجم دخل تركيا قادما من سوريا وذهب لمدينة قونية وسط البلاد في نوفمبر وإنه كان يسافر برفقة زوجته وطفليه كي لا يلفت الانتباه له.

وذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية أنه من المعتقد أن الرجل من أصل قرغيزي. وقالت أجهزة الأمن في قرغيزستان إنها على تواصل مع السلطات التركية وتتحرى صحة ذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يعلق المسؤولون الأتراك على تفاصيل التحقيق لكن نعمان قورتولموش المتحدث باسم الحكومة قال يوم الاثنين إن السلطات تقترب من تحديد هوية المسلح بعد جمع بصمات أصابع ومعلومات تتعلق بمظهره وإنها احتجزت ثمانية أشخاص آخرين.

وبثت قنوات إخبارية تركية لقطات للمهاجم المزعوم وهو يصور نفسه “سيلفي” وهو يتجول على ما يبدو في أنحاء ميدان تقسيم بوسط اسطنبول فيما تستمر عمليات الشرطة للبحث عنه.

ولم يشر قورتولموش لإعلان داعش المسؤولية عن الهجوم يوم الاثنين لكنه قال إنه من الواضح أن العمليات العسكرية التركية في سوريا أزعجت الجماعات الإرهابية ومن يقفون خلفها.

ونقلت صحيفة خبر ترك عن نادل يعمل في الملهى قوله إن المسلح ألقى عبوات ناسفة عدة مرات أثناء إطلاق النار لتخويف الموجودين على ما يبدو وليعطي نفسه وقتا لإعادة تعبئة سلاحه.

كما قال العديد من الشهود الذين تحدثوا لرويترز إن انفجارات صغيرة حدثت أثناء الهجوم.