من أجل «أمريكا أولًا».. «ترامب» ينذر المكسيك بأزمة اقتصادية

كتب – حسام عيد

شد وجذب أصاب العلاقات الأمريكية المكسيكية في الشهور الأخيرة، خاصة بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، فالتوتر بات واضحًا بين الجارين في قارة أمريكا الشمالية.

وردد الكثيرين في الأوساط الاقتصادية أن المكسيك هي أولى ضحايا الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب الذي يتبنى سياسة «أمريكا أولًا» القائمة على تمزيق اتفاقية للتجارة الحرة مع المكسيك، وفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على السلع المستوردة منها.

وتعهد ترامب أيضا بفرض ضرائب على الأموال التي يحولها المهاجرون المكسيكيون إلى بلادهم، بهدف تمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية لوقف الهجرات غير النظامية من المكسيك.

انهيار البيزو

بمجرد إعلان فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية انهارت العملة المكسيكية “البيزو” لتسجل أدنى مستوياتها في تاريخ البلاد، حيث تجاوز الدولار الأمريكي 21 بيزو.

وبلغت نسبة انخفاض العملة أكثر من 1%، وهو أعنف انهيار لها منذ عام 1994.

وفي 3 يناير الجاري؛ هوي البيزو المكسيكي أمس مقابل الدولار الأمريكي بـ2% مع صدور تصريحات لشركة فورد تفيد بأنها ستلغي خططها بشأن إقامة مصنعاً جديداً في المكسيك.

من المتوقع أن يظل البيزو في خطر خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث لا تزال السوق حساسة لأي تصريحات يدلي بها دونالد ترامب بالنسبة للسياسة التجارية.

ويتوقع محللون أن يرفع البنك المركزي المكسيكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار بين 0.75 و1.5 نقطة مئوية بسبب فوز ترامب، وذلك لاحتواء التضخم الذي قد ينتج عن انهيار البيزو.

عملاق السيارات في قبضة ترامب

أصبحت المكسيك في السنوات الأخيرة مركزًا عملاقًا لقطاع صناعة السيارات، في وقت يريد فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خفض استثمارات كبرى شركات السيارات الأمريكية أو اليابانية.

والمكسيك رابع دولة مصدرة للسيارات الخفيفة في العالم وسابع دولة منتجة عالميًا للسيارات.

ويمثِّل قطاع صناعة السيارات في المكسيك رقم أعمال سنويًا قدره 52 مليار دولار ويؤمِّن أكثر من 875 ألف وظيفة مباشرة.

ولا تملك المكسيك شركات وطنية لإنتاج السيارات لكن 80% من السيارات التي يتم جمعها في هذا البلد مخصصة للتصدير، خصوصا إلى الولايات المتحدة (72.2% من الصادرات) وكندا (10.5%).

ويبرر ازدهار صناعة السيارات في المكسيك بالرواتب المنخفضة نسبيا والموقع الجغرافي القريب لهذا البلد من سوق أمريكا الشمالية الضخمة ومعاهدات التبادل الحر “نافتا” التي وقعتها المكسيك مع 46 بلدًا في العالم، كلها عناصر تجذب كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات.

واتفاق التبادل الحر (نافتا) الذي دخل حيز التنفيذ في 1994 مع كندا والولايات المتحدة يتيح تصدير بضائع مصنوعة في المكسيك إلى الولايات المتحدة بشروط ودون رسوم جمركية.

ومؤخرا، استهدف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب شركتي صناعة السيارات الأمريكية جنرال موتورز وفورد لإقدامهما على تصنيع سياراتهما في المكسيك، بفرض ضرائب حدودية كبيرة عليهما، مما دفع فورد لإلغاء خططها لبناء مصنع بقيمة 1.6 مليار دولار في المكسيك، وتوسيع عملياتها في الولايات المتحدة بدلا من ذلك.

كما انتقد ترامب شركة جنرال موتورز وهدد بفرض ضريبة حدود كبيرة عليها لقيامها بتصنيع سياراتها من طراز شيفروليه كروز في المكسيك.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر” “جنرال موتورز ترسل طراز شيفروليه كروز المصنوع في المكسيك إلى تجار السيارات الأمريكيين معفي من الضرائب عبر الحدود. اصنعوها في الولايات المتحدة الأميركية أو ادفعوا ضريبة حدود كبيرة”.

يذكر أن منطقة النافتا للتجارة الحرة وانخفاض تكلفة اليد العاملة عاملان يجعلان الأمر جذابا للشركات لتصنيع سياراتها في المكسيك من أجل بيعها في الولايات المتحدة.

ولكن ترامب قال إنه سينهي ذلك، لأنه يكبد الأمريكيين وظائفهم.

ويخطط ترامب إلى فرض رسوم نسبتها 35% على السيارات المستوردة من المكسيك حيث يتم تصنيعها بتكلفة أقل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأيضا، كانت شركة تويوتا قد أعلنت في أبريل عام 2015 أنها ستبني مصنعا للسيارات من طراز كورولا بقيمة مليار دولار في المكسيك. وبدأ البناء بالفعل في نوفمبر عام 2016.

وتمتلك تويوتا منشآت تصنيع بالفعل في باجا بالمكسيك، أقيمت في عام 2002.

وهذا ما دفع ترامب إلى تهديد شركة تويوتا بأنها ستواجه رسومًا جمركية كبيرة على سياراتها المصنعة في المكسيك من أجل بيعها في السوق الأمريكية.

ومن جانبها، دافعت الحكومة اليابانية عن شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات اليوم الجمعة واصفة إياها بأنها “مواطن اعتباري مهم” للولايات المتحدة.

وتعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي لدول أمريكا اللاتينية. إذ يعبر الحدود يوميا في كلا الاتجاهين نحو مليون شخص ومئات الآلاف من السيارات. إضافة إلى أن حجم التجارة المتبادلة بلغ في عام 2015 نحو 530 مليار دولار.

ووفقا لوزارة الخارجية المكسيكية، يتواجد حوالي 33.5 مليون شخص في الولايات المتحدة من أصل مكسيكي ويسهمون بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

جدار عازل بأموال مكسيكية

يسعى الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى إنشاء جدار عازل وحواجز على الحدود لوضع حد لأزمة الهجرة.

وحددت إدارة الجمارك لفريق ترامب مسافة تمتد إلى أكثر من 400 ميل على امتداد الحدود الأمريكية المكسيكية، ومسافة مماثلة على الحدود الأمريكية الكندية، يمكن فيها إقامة أسوار.

وتسببت مساعي ترامب لبناء الجدار العازل بين الولايات المتحدة والمكسيك في اندلاع أزمة بين البلدين بشأن من سيتحمل تكاليف إنشاء الجدار وحجم الخسائر السياسية والاقتصادية، وهذا ما دفع الكونجرس لمناقشة الأمر، رغبة في الوصول لقرار نهائي حول الدولة التي ستتحمل تكاليف البناء، خاصة بعد إصرار «دونالد ترامب» الرئيس الأمريكي المنتخب، على أن تتحمل المكسيك التكاليف.

وانتقد الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، تقارير إخبارية تحدثت عن أن دافعي الضرائب الأمريكيين سيتحملون تكلفة جدار يعتزم تشييده على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب إن هذه التقارير لم تورد أن الأموال الأمريكية المستخدمة في بداية المشروع ستسددها المكسيك لاحقا.

وقال ترامب على تويتر “الإعلام المدلس لم يورد أن أية مبالغ ستنفق على بناء الجدار العظيم (من أجل إنجازه بسرعة) سوف تسددها المكسيك فيما بعد”.

ولمح الفريق الانتقالي لترامب لأعضاء الكونجرس الجمهوريين، بأن الرئيس المنتخب يفضل تمويل الجدار الحدودي من مخصصات يحددها الكونجرس، بحلول أبريل /نيسان 2017.

وقال ترامب في تغريدته، إن التمويل الأمريكي المبدئي يستهدف البدء سريعا في تنفيذ الجدار، وإن المكسيك ستسدد التكاليف في نهاية المطاف للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإقامة جدار على أجزاء من الحدود الأمريكية مع المكسيك قد تصل تكلفته إلى 14 مليار دولار.

المكسيك تتودد

يفتقر الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو خطة شاملة لمواجهة ترامب، فوسط أجواء من التوتر وعدم اليقين التي تواجه السياسة المستقبلية من واشنطن في عهد ترامب، فقد أعلن عن تغيير كبير فى الحكومة وأمر بتعيين وزير الاقتصاد السابق لويس فيديغاراي وزيرًا للخارجية وذلك بعد 4 أشهر من اضطرار الأخير للاستقالة من الحكومة بسبب تنظيمه الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها ترامب في أغسطس للمكسيك، مما اعتبره البعض مغازلة من المكسيك لترامب، حتى يلين موقفه تجاه البلاد.

وأكد الرئيس المكسيكي أن مهمة الوزير الجديد هي “تسريع الاتصال والحوار مع الولايات المتحدة”.

في الواقع ترتبط عودة فيديغاراي إلى الحكومة بالعلاقات المميزة التي تجمع بينه وبين فريق ترامب.

كما أن ترامب يثق به، ولذلك من الأفضل وجود شخص يعرفه، ولكن حتى إن كان فيديغاراي هو الشخص الذي تم تعيينه لتولي المفاوضات؛ فهذا لا يعني بالضرورة أن الأمور ستجري على ما يرام بالنسبة للمكسيك.

المؤكد في الفترة المقبلة أن حالة من عدم اليقين والالتباس ستصاحب إدارة دونالد ترامب، وهذا سيحدث خطورة بالغة على الاقتصاد الأمريكي الأقوى في العالم واقتصادات الدول الأخرى.