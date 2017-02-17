من سيدفع ثمن الخوف الأوروبي اللاجئين أم المسلمين؟

رؤية – سحر رمزى

أمستردام – كشفت وكالات الانباء البلجيكية عن قوانين تتمتع بالتمييزالعنصري سوف تمارس على الاجانب فى الفترة القادمة، بخلاف قوانين تدرس فى الوقت الحالى، لمنع دخول اللاجئين المسلمين للاراضى الهولندية وغيرها، والسماح فقط للمسيحيين، مما جعل مئات من السوريين يفكرون جديا فى تغير الديانة، أفضل من العودة لارض المعركة والدمار من وجهت نظرهم.

ومن جانبها أكدت وكالات أنباء غربية على أن هناك عنف وعنصرية تمارس بالفعل ضد الأجانب فى السنوات الآخيرة بسبب الخوف من الإسلام والمسلمين، وقد تحول الخوف الى قرارات عنيفة سوف تنفذ الآن فى إطار قانونى فى بعض الدول الأوروبية، بحيث تأخذ الصفة الشرعية و تحت رعاية الدولة وبالتالى لامجال للإعتراض، أو التظلم وخاصة عندما تصدر من الجهات الامنية.

فى بلجيكا

كشفت شبكة بلجيكا الأخبارية عن قانون جديد مرره تيو فرانكين (الملقب بترامب البلجيكى) الخميس الماضى يهدف لطرد كل أجنبى، تجد الجهات المعنية إنه خطر على الامن القومى البلجيكى دون التحقيق معه، حتى لو كان حمل الجنسية البلجيكية،

ويهدف هذا القانون العنصري حسب الشبكة البلجيكية إلى معاملة الأجانب القانونيين والذين نشأوا في بلجيكا مثل معاملة الأجانب غير الشرعيين، وقد يصدر في حقهم مجرد أمر بمغادرة التراب البلجيكي بناءً على أمر من مكتب الأجانب، حتى ولو ولدوا وعاشوا دائما في بلجيكا.

وتؤكد أنه لم يكن القانون الذي مرره تيو فرانكين يوم الخميس الماضي والذي يهدف إلى طرد الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية، يهدف إلى إعادة الإرهابيين، ولا حتى المجرمين، أو اللصوص إلى بلدانهم الأصلية.

وللمرة الألف، ينحج المتخصص القومي في الدعاية، والذي يمكن اعتباره ترامب بلجيكا، في خداع الجميع. ويدعي مشروع القانون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. فهو كذلك حقا؟ ربما ينبغي أن يوضح لنا لماذا تم تقديمه من قبل وزير الدولة المكلف بالهجرة. أليس دور وزير العدل أو دور وزير الداخلية هو مكافحة الأزمات؟

هنا تكمن المشكلة. فمشروع القانون لا يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ولكن إلى طرد أولئك الذين سيتم الاشتباه بكونهم يشكلون تهديدا على النظام العام، دون محاكمة (غير مدانين ولكن مشتبه بهم فقط). إنه قانون يهاجم الأجانب، وليس الإرهابيين، بل الأجانب.

وحتى الآن، إذا تم الاشتباه في أحد ما بأنه قام بالإعداد لعمل إرهابي، أو جريمة أو محاولة ارتكاب جريمة، فإن النيابة العامة وقاضي التحقيق يبحثون عن أدلة إدانته، مما من شأنه أن يؤدي إلى الإدانة. بالمقابل إذا تم الاشتباه بشخص ما خطأ، فسيتعين عليه عرض دفاعه أمام القاضي ومن الممكن أن تتم تبرئته. هذا ما يحدث في دولة ديمقراطية.

وفي القانون الجديد بالمقابل، لا يحدث أي شيء من هذا القبيل. فالأجانب الآن هم فئة فرعية من المواطنين الذين لم تعد حقوقهم مضمونة بتاتا. وبالتالي:

* لا وجود لافتراض البراءة. ففي القانون الذي يريده تيو فرانكين، ويمكن طرد الأجانب دون إدانة من المحكمة.

لا وجود لتحقيق من النيابة أو قاضي التحقيق. إذ يمكن لموظف في مكتب الأجانب أن يقدر وحده أن الأجنبي يشكل تهديدا.

لا وجود لمراقبة من قبل أحد القضاة. بل وحتى اللجنة الاستشارية لم تعد موجودة. وأصبحت قرارات مكتب الأجانب واجبة للتنفيذ فورا. وبالتالي يمكن طرد الأجانب حتى قبل أن يقوم أحد القضاة بفحص مشروعية الشكوك تجاههم أو لا.

عدم وجود مفهوم الجريمة، وسيكفي تهديد باضطراب في النظام العام. ونحن بحاجة إلى الإشارة إلى أنه في نظر مكتب الأجانب، يعتبر على سبيل المثال، العمل الأسود، أو المشاركة في المظاهرات أو السكر على الطريق العام أو الضجيج في الليل اضطرابا في النظام العام.

ولذلك نحن بعيدون للغاية عن الجريمة المنظمة أو الهجوم الإرهابي.

ويهدف هذا القانون العنصري إلى معاملة الأجانب القانونيين والذين نشأوا في بلجيكا مثل معاملة الأجانب غير الشرعيين، وقد يصدر في حقهم مجرد أمر بمغادرة التراب البلجيكي بناءً على أمر من مكتب الأجانب، حتى ولو ولدوا وعاشوا دائما في بلجيكا.

فى هولندا

قد شهدت هولندا فى الفترة الآخيرة ممارسات عنصرية ضد الفتيات المسلمات، فمنذ ايام أوقف رجال البوليس فتاة هولندية من أصل سورى كانت فى طريقها للذهاب الى المدرسة ،حيث تدرس فى المرحلة الثانوية، وطلب منها أن تخلع الحجاب، ورفضت الفتاة وسألت بسخرية لماذا؟ واستطردت قائلة، هل تعتقد أننى داعشية واحمل مفرقعات تحت الحجاب!!

وهناك أيضا ممارسات من قبل البوليس الهولندى ضد كبار السن من المسلمين، وقد أعتذر محافظ أمستردام عن ذلك وقتها، وكذلك المسؤول الامنى بالعاصمة الهولندية امستردام.. حيث وقع الاعتداء.

فما كان منه إلا أن عنفها وأكد انه سوف يقبض عليها ويضع القيود الحديدية فى يدها، لو تحدثت مرة ثانية!!، الفتاة حاولت ان تفهم رجال البوليس الهولندى ان عندها امتحانات وقد تأخرت ويجب ان تذهب ومايحدث لها مهزلة، وغير قانونى، ومرة ثانية عُنفت من قبل رجال الشرطة وأمرها للمرة الثانية بأن تخلع الحجاب، ووقتها تدخل بعض رواد أحدى المطاعم ممن شهد الواقعة، وقالوا بغضب، مايحدث غير قانونى وغير مسموح أن تتسبب الشرطة الهولندية فى بث الرعب فى قلب فتاة لم تتجاوز السابعة عشر بدلاً من أن تحميها، ومنعوا رجال الشرطة من التعرض للفتاة وكانوا من الهولنديين، مما اضطر رجال الشرطة للانصراف.

بخلاف قوانين جديدة تدرس حاليا لاغلاق الحدود لمنع دخول اللاجئين من المسلمين، والسماح فقط للمسيحيين الدخول للأراضى الهولندية، بخلاف قانون يدرس حاليا لرفض عودة الاطفال الهولنديين من أصول عربية، العائدين من سوريا والذين غادروا مع اسرهم دون رغبة منهم فى ذلك، ولعل عودتهم لسوريا، سوف تجعل فى المستقبل القريب، من كل طفل شباب “داعشى محترف يمكنه أن يعود و يشارك فى تدمر دول العالم”.

فى ألمانيا

أكدت الحكومة الألمانية في ردها على استفسار قدمته النائبة بيترا باو العام الماضى، عضو البرلمان الألماني من حزب اليسار المعارض، بالقول إنه تم ارتكاب 12,650 مخالفة عنصـرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2015، بينها 846 جريمة عنف. وبينما تعتبر هذه الأرقام رسمية، فإن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من المذكور في جواب الحكومة الألمانية، التي قالت إنه مما يثير القلق، أنه حتى إذا أخذنا الأرقام الرسمية بعين الاعتبار فإن ذلك يعني ارتفاع نسبة جرائم اليمين المتطرف بحوالي 40 بالمائة.

وبرأي أجهزة الأمن الألمانية حسب الاعلام الامانى إن عدد اليمينيين المتطرفين الألمان يبلغ حوالي 22 ألف شخص، حيث زاد عددهم بنحو ألف شخص في المدة الأخيرة. وتستغل الأحزاب والحركات الشعبوية تنامي عدد اليمينيين المتطرفين في ألمانيا لاستقطابهم. وإلى جانب أحزاب ومنظمات متطرفة كبيرة مثل حزب “بديل من أجل ألمانيا” وحركة “بيجيدا”، فإن جماعات يمينية متطرفة صغيرة تستفيد من تنامي عدد المتطرفين مثل الحزب النازي “اليمينيون” Die Rechte الذي زاد عدد أعضائه بنسبة مائة بالمائة وارتفع من مائة إلى ستمائة عضو. وحزب “الطريق الثالث” الذي زاد عدد أعضائه بـ 50 بالمائة ويبلغ حاليا 300 عضو. وقالت الصحيفة أن كلا الحزبين يدعوان للعنف، وأنه إذا تم حظر نشاطات الحزب القومي الألماني NPD، فإن أعضاءه سوف ينضمون إلى أحزاب نازية صغيرة مثل هذين الحزبين.

وما زال الحزب القومي الألماني يُعتبر أكبر حزب للنازيين الجدد، حيث ساعدت التغيرات السياسية والاجتماعية في ألمانيا بسبب أزمة اللاجئين، على زيادة عدد أعضائه، فبينما كان عددهم يبلغ 1400 عضو في عام 2002، ارتفع إلى 5200 في عام 2014. وقد استطاع هذا الحزب أن يجتذب إلى صفوفه مواطنين عاديين في ألمانيا الشـرقية السابقة، والذين يؤيدون موقفه المعادي للاجئين والمطالبة بإعادتهم إلى بلدانهم.

لكن الذي يثير قلق أجهزة الأمن الألمانية في الوقت الراهن، هو تركيز اليمين المتطرف الألماني على ترويج شعاراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر “الفيسبوك” و”الواتس آب” وسيلة لترويج أفكاره وإيصالها إلى جمهور عريض في ألمانيا والعالم. ويؤكد خبراء الأمن الألمان أن التطور الهائل لتقنية الاتصالات، ساعدت على ازدياد نشاطات اليمين المتطرف الألماني.

وبحسب الصحيفة، فإن ازدياد نشاطات اليمين المتطرف في ألمانيا، يزيد من احتمال وقوع تفجيرات إرهابية ضد اللاجئين. ففي مايو عام 2015، أمسكت الشـرطة متطرفين ألماناً ينتمون إلى جماعة اسمها “مجتمع المدرسة القديمة”، كانت تخطط بتفجير مساكن اللاجئين ومساجد في ألمانيا.

وقال البوليس السياسي الألماني، إنه كان يراقب أعضاء هذه الجماعة وخاصة الاتصالات بينهم عبر “الواتس آب”. وقد رفع بيتر فرانك، المدعي الفدرالي العام، دعوى ضد أربعة من أعضائها في ديسمبر الماضي، بتهمة تشكيل منظمة إرهابية حسب موقع الراية.

فرنسا

رصدت الصحفية كيندا حنا فى مقال نشر فى أحدى المواقع، عن حقيقة التمييزضد المسلمين وقالت إنه في الذكرى 247 سنة لاندلاع الثورة الفرنسية التي رفعت شعار “الحرية والمساواة والأخوة” الموروث عن عصر التنوير يعاني المسلمون من آثار عدم تطبيق المبادئ المعلنة.

فغالبية مسلمو فرنسا، الذين يبلغ عددهم أكثر من 5 ملايين، يحاولون أن يتأقلموا مع الحياة في بلدهم العلماني الجديد منذ وصولهم من شمال أفريقيا للعيش في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.

في الواقع، يعاني مسلمو فرنسا من تمييز عنصري توضحه الأرقام والحقائق التالية.

قانون حرية التعبير الفرنسي بالرغم ان تحت عنوان الكيل بمكيالين فى حرية التعبير،

لايحظر ازدراء الأديان بشكل عام، ولكن يجرّم القانون خطاب الكراهية المعادي للسامية.

وكتبت الصحيفة نفسها، التي رسمت كاريكاتورا مسيئا للنبي محمد ، أقالت رسامها سينا، بعدما رفض أن يعتذر عن رسمه وسخريته من،

خطبة يان ابن الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزي، من بنت يهودى ثري، وان ابن الرئيس سيصعد بسرعة للثروة، ولكن الصحيفة رأت في التعليق تحريض على “الكراهية والعنصرية” ضد اليهود.