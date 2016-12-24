من «ضرب الحذاء» لـ«عفاريت الزمالك».. شاهد شخصيات مصرية أثارت الجدل في 2016

إعداد – حسام السبكي

شهد العام 2015 ميلاد شخصيات لامعة وأفول نجم شخصيات أخرى، وبين هذا وذاك ظهرت شخصيات أثارت الجدل بتصريحاتها وسلوكياتها، وحركت بعضها ضمائر المجتمع.

نتناول في هذا التقرير مجموعة من الشخصيات البارزة التي أثارت الجدل في هذا العام وبعضها حقق الشهرة من وراء هذه الإثارة.

1- النائب مرتضى منصور:

يستمر النائب المستشار مرتضى منصور عن دائرة مركز ومدينة غمر بالدقهلية، ورئيس نادي الزمالك، في تصدر قائمة أكثر الشخصيات المثيرة للجدل للعام الثاني على التوالي.

فمع دخوله البرلمان، ومع بدأ أولى جلسات المجلس الجديد بأداب النواب للقسم الدستوري، رفض النائب مرتضى منصور أداء القسم بصيغته الحالية والتي تقر بثورة 25 يناير.

وقد أثار ذلك الجدل داخل جنبات البرلمان، الأمر الذي دفع رئيس الجلسة بهاء الدين أبو شقة إلى مطالبة النائب بإعادة أداء القسم بصيغته الحالية.

فقد نص اليمين على: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

إلا أن منصور قال في أدائه للقسم «وأن أحترم «مواد الدستور» ما فسره المتابعون بأنه يهدف إلى استبعاد ديباجة الدستور التي تعترف صراحة بـ«ثورتي» 25 يناير و30 يونيو.

وطالب رئيس الجلسة منصور بإعادة القسم إلا أنه رد بالقول:«لا أعترف بثورة 25 يناير» واحتشد عدد كبير من النواب حوله لإقناعه بإعادة القسم، وفي النهاية أعاد منصور اليمين، قائلا:«سأعيد القسم وإن كان القسم الأول هو الذي في ضميري».

كما أثار منصور حالة من الغضب داخل الجلسة بعد وصفه نوابًا بالمجلس بأنهم «مخبرون للأمن».

ومع كل إخفاق للزمالك في البطولات، سواءً المحلية منها أو القارية، يتحدث عن تعرض الفريق الأول بالنادي للسحر والشعوذة، أو حصول حكم المباراة على رشوة لحساب الفريق المناسب، وهي اتهامات تكرر ذكرها على لسان رئيس الزمالك.

أزمته مع كل من ميدو وحازم إمام عقب إقالتهم من تدريب نادي الزمالك، في أعقاب الهزيمة التي تلقاها الفريق بثنائية نظيفة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي، وتحديه لحازم إمام بالدخول أمامه في انتخابات نادي الزمالك، فضلًا عن حديثه بعمل عزاء للراحل حمادة إمام كلفه 300 ألف جنيه.

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2- النائب المفصول توفيق عكاشة:

شهد العام الحالي 2016 ربما بداية النهاية للشخصية المثيرة للجدل، وهو الإعلامي والنائب السابق توفيق عكاشة، الذي اختفى عن الأنظار بعدما سبب ضجة كبيرة بأحاديثه الإعلامية ومواقفه الساخرة.

فمع دخوله البرلمان المصري، الذي حصل فيه على أعلى الأصوات الانتخابية من بين نواب البرلمان جميعًا، وبعد أيام قليلة من دور الانعقاد الأول للمجلس، قام النائب توفيق عكاشة بوضع ملصق على فمه يحمل عنوان “ممنوع من الكلام بأمر الحكومة داخل المجلس وخارجه”، وذلك بعد رفض رئيس المجلس إعطاءه الكلمة في إحدى جلسات البرلمان.

وقد رفض عكاشة جميع محاولات النواب لإثنائه عن وضع الملصق، ملتزمًا الصمت طوال فترة انعقاد الجلسة.

ومن أهم نقاط التحول في حياة توفيق عكاشة، والتي أثارت انتقادات جماهيرية واسعة ضد النائب، هي لقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة في منزله بالدقهلية، والذي أكدته السفارة الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وتناقلته مختلف وسائل الإعلام.

وبعد عدة جولات من الجدل والإساءات التي وجهها النائب توفيق عكاشة لعددٍ من النواب، وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، وانتهاكه لقواعد العمل البرلماني، فضلًا عن سب معارضيه، وأخيرًا لقاؤه بالسفير الإسرائيلي، اضطر مجلس النواب إلى إسقاط عضوية النائب بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

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3 – النائب كمال أحمد وضرب توفيق عكاشة:

ومن تداعيات لقاء النائب المفصول توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلي في منزله، وخلال جلسة استجوابه داخل البرلمان، هاجم عكاشة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ما استفز النائب الناصري كمال أحمد ودفعه لضرب توفيق عكاشة بالحذاء.

وقد تدخل النواب لمنع وقوع اشتباك بين الإثنين، مما مثل أزمة للنائب توفيق عكاشة، وجعله في موقف محرج أمام الجميع.

ولم يجد عكاشة سوى أن يخرج نفسه من الموقف المعيب والمحرج بطريقة لطيفة، فقد قال بعد الواقعة مباشرة، إن كمال أحمد مثل والده، وهو غير حزين لتعرضه للضرب من رجل في مقام والده، بل لو قام بضربه مرة أخرى فلن يغضب.

وقد أكد النائب كمال أحمد أنه غير نادم على ضربه لتوفيق عكاشة، مشيرًا إلى أنه على استعداد لتكرار ما حدث رفضًا لما قام به عكاشة.

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4- النائب إلهامي عجينة:

لم تقتصر الشخصيات البرلمانية المثيرة للجدل على مرتضى منصور وتوفيق عكاشة وكمال أحمد، فقد أطل علينا النائب “إلهامي عجينة”، والمعروف إعلاميًا بـ “نائب العجز الجنسي”، بعدة تصريحات أثارت حالة من البلبلة والجدل الشديد في الأوساط السياسية والمجتمعية.

ففي لقاء للنائب في إحدى حلقات برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، حذر النائب المواطنين المصريين من تناول الدجاج الأبيض، لأنها تسبب العجز الجنسي، على حد تعبيره.

وقال عجينة “أوعوا تاكلوا فراخ بيضاء ستصابون بالعجز الجنسي بسبب الهرمونات التي يتم حقنها بها”، واتهم عجينة، الحكومة باستيراد مواد مسرطنة وضارة تهدد صحة المواطن المصري.

ولم تسلم النساء من تصريحات “عجينة” الغريبة، فقد قال إن الأغذية الفاسدة والمهرمنة أحد أسباب عدم قدرة النساء على أرضاع أولادهن رضاعة طبيعية، وبالتالي زاد الطلب على الألبان المصنعة للأطفال، منتقدًا عدم إنشاء الحكومات المتعاقبة مصنعًا لألبان الأطفال حتى وقتنا هذا.

وأوضح “عجينة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “انفراد” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، أن عدم إنشاء مصنع مع ارتفاع أسعار الدولار زاد من صعوبة استيراد ألبان للأطفال، ما أدى إلى ندرتها في السوق المصري.

وخلال إحدى جلسات الأسبوع الثاني لانعقاد مجلس النواب، تقدم “عجينة” بمبادرة لمنع القبلات بين الرجال للحد من انتشار الأمراض، وطالب وقتها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بدعوة الأئمة لحث الناس على ذلك، وقال إن النائب له أن يُقبل زوجته وأبناءه لكن لماذا يقبل زميله النائب، مستشهداً بدراسة في جامعة المنصورة أكدت أن تبادل القبلات يساعد على انتشار الأوبئة.

وفي بداية جلسات، في 13 يناير الماضي، طالب عجينة بضرورة احتشام النائبات وحضورهن بزي رسمي يليق ببرلمان مصر وهو ما أثار غضبهن في ذلك التوقيت.

وقال عجينة حينها: “رأيت نائبًا يرتدي ترنج، وعنّفته على ذلك، فخرج وأحضر بدلة من سيارته، كما أن بعض النائبات يرتدين بنطلونات ضيقة وملابس بألوان صارخة، لا تتناسب مع قدسية المكان وقدسية العمل الذي نقوم به كنواب للشعب”.

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5- سعيد حساسين ومدعي الألوهية:

استضاف النائب والإعلامي سعيد حساسين في إحدى حلقات برنامج “انفراد” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، الشاب مصطفى “مدهي الألوهية” وذلك بعد تطاوله على الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري ومجلس النواب، فضلًا عن عددٍ من الرموز السياسية والدينية.

وقال “حساسين” موجهًا خطابه إلى “مدعي الألوهية”: “أتكلم بعقل ومتلخبطش.. بقولك إيه شكرًا، عشان والله لو قعدت أكتر من دقيقة لأخلي العيال يحبسوك جوه في الأوضه”.

وواصل هجومه: “جاتك البلا مليتوا البلد.. تلاقيك تبع عبدة الشيطان.. إيه ده”.

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6- المذيعة منى شكر و”السيد الرئيس”:

فاجئت المذيعة “منى شكر” المتابعين للنشرة الإخبارية على شاشة التلفزيون المصري، وأثناء تلاوتها لخبر معاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات إخوانية بالسجن المشدد 20 عامًا، في أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية إبان حكم المعزول، بمخالفة نص الإسكربت الخاص بالخبر.

وقد أحال التلفزيون المصري المذيعة المذكورة إلى التحقيق، وأوقفها عن العمل.

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8 – الإعلامي أحمد شوبير والمعلق الرياضي أحمد الطيب:

بين الحين والآخر تظهر أحداث ومواقف مثيرة للجدل، يكون الإعلامي الرياضي المعروف واللاعب السابق في النادي الأهلي الكابتن أحمد شوبير، طرفًا فيها.

فبعد خلافه الشهير والعميق بينه وبين المستشار مرتضى منصور، والذي تدخله فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه للإصلاح بينهما، ظهر على السطح خلاف جديد بين الإعلامي الكبير والمعلق الرياضي الكابتن أحمد الطيب.

وخلال استضافة الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه “العاشرة مساءً” المذاع على فضائية “دريم”، للإعلامي أحمد شوبير، والمعلق الرياضي أحمد الطيب، دار بين الثنائي نقاش حاد، ما دفع شوبير إلى إلقاء الماء في وجه الطيب، وقام بعدها للاشتباك به، قبل أن ينقطع البث الخاص بالبرنامج.

وتعود خلفيات الأزمة بين أحمد شوبير والطيب إلى أنه أثناء تعليق الطيب على مباراة جمعت بين فريقي الزمالك وإنبي، على قناة “النيل للرياضة”، وقال أحمد الطيب خلال تعليقه على المباراة أن الفنانين لهم ارتباط بالأندية، ضارباً المثل بتشجيع أمير الغناء العربي هاني شاكر و”الكينج” محمد منير و”الهضبة” عمرو دياب للزمالك، في حين أنه ذكر أن الفنانين الذين يشجعون الأهلي هم عبد الباسط حمودة، سعد الصغير، شعبان عبد الرحيم وإيهاب توفيق.

وقد أثار الأمر حفيظة الكابتن أحمد شوبير في الأستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وإنبى، معتبراً أنه يُظهر الفنانين الذين يشجعون الزمالك وكأنهم أفضل من فناني الأهلي، حيث أكد أن الطيب يزيد من التعصب بهذه الكلمات، مؤكداً أنه لا مجال لذكر هؤلاء الفنانين في مباراة كرة قدم، وأنه لو كان الأمر كذلك فبإمكانه التحدث عن عبد الحليم حافظ وعادل إمام كبار مشجعي الأهلي في الوسط الفني.

ورد المعلق الرياضي أحمد الطيب على كلام شوبير مستنكراً هجوم حارس مرمى الأهلي السابق عليه، حيث أكد أن إيهاب توفيق دكتور في الجامعة، وسعد الصغير غنى من قبل للأهلي وجمهور الأهلي يرقص على أغانيه في احتفالاتهم بالبطولات، وكذلك شعبان عبد الرحيم مغنى له شعبية كبيرة ويحظى باحترام في الشارع المصري بعدما غنى أغنية ضد إسرائيل من قبل، فلماذا يغضب شوبير.

وأكد الطيب أنه لا يجامل الزمالك بل أنه لا يعلق سوى على مباريات الفريق الأبيض، وأن الزمالك يفوز منذ سبع مباريات ويقدم أداء جيدًا لذلك من الطبيعي أن يعطيه حقه، وطالب بالتحقيق مع أحمد شوبير لأنه مثله مثل أي مذيع بالتليفزيون ولا يصح أن يحول برنامجه لأهلي وزمالك.

وأكد الطيب أنه كثيراً ما تغنى بلاعبين في الأهلي وعلى رأسهم “الماجيكو” محمد أبو تريكة، الذي كان يقول عنه شعر أثناء التعليق على المباريات.

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9 – اعتزال الفنانة شيرين عبد الوهاب:

في أواخر فبراير من العام الحالي أعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب اعتزالها الفن، في مفاجأة لجميع أصدقائها من الوسط الفني ومن المحبين والمتابعين لها.

ففي تسجيل صوتي جديد أرسلته من القاهرة إلى الصحافية نضال الأحمدية رئيسة تحرير مجلة الجرس اللبنانية قالت المطربة شيرين إن سبب اعتزالها الفن والغناء يرجع إلى أنها ترغب في أن تعيش بسلام وهدوء وراحة نفسية ودون مشاكل.

وقالت إنها تشكر كل محبيها وكل الفنانين الذين علقوا على قرار اعتزالها، مؤكدة أن قرارها نهائي، وتمنت من الجميع الدعاء لها بأن تعيش في سلام.

وأضافت شيرين أنها تعيش ضغوطًا نفسية حادة وأن ظروف الحياة أصبحت قاسية عليها وتريد أن تعيش فقط لبنتيها مريم وهنا وفي سلام ومحبة مع الجميع مشيرة إلى أن القرار أسعدها وأراح قلبها متمنية أن يسعد زملاءها الفنانين خبر اعتزالها.

ووجهت شيرين، خلال التسجيل، رسالة شكر للفنانين، مؤكدة أن قرارها نهائي وبلا رجعة.

إلا أنه وبعد 4 أيام فقط من قرارها، عدلت الفنان شيرين عن قرار الاعتزال، لتعود إلى الساحة الفنية والغنائية مرة أخرى.

وفي تصريح خاص لصحيفة الأهرام أعلنت شيرين تراجعها عن الاعتزال والعودة للغناء استجابة لكل جمهورها ومحبيها في كل العالم العربي.

وقالت شيرين في تصريحات خاصه: “عودتي للغناء جاءت استجابةً واحترامًا لكل زملائي الفنانين وأساتذتي والناس الذين طالبوني بالعودة وأتمنى من الله عزوجل أن أكون على قدر المسئولية التي حملني إياها الجمهور مرة أخرى”.

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10 – صحفية «اليوم السابع» والفنان العالمي ليوناردو دي كابريو:

تعرضت الصحفية “شيماء عبد المنعم” بجريدة اليوم السابع لموقف محرج، خلال تسليم جوائز الأوسكار السنوية، حيث قاطعت مذيعة و مقدمة الحفل أثناء كلامها، ثم ذكرت أنها أول صحفية مصرية تقوم بتغطية حفل الأوسكار من مصر لترتبك وتصمت مما دفع ليوناردو دي كابريو إلى سؤالها عن السؤال الذي تود القاءه، بسؤال بديهي عن شعوره بعد فوزه بأول أوسكار في مشواره الفني.

فقال ضاحكًا: “إنه لشعور مذهل”، ليضحك كل من في القاعة.

بعد ذلك نبّهت الصحفية ليوناردو دي كابريو بأن تلك هي أول جائزة أوسكار يفوز بها، في محاولة منها للحصول على إجابة أكثر استفاضة منه، ليجيبها: “نعم هي الجائزة الأولى بالنسبة لي، وكما قلت سابقًا أنا ممنون بشكل كبير. شكرًا لكم”.

وبخفة ظل ملحوظة ينهي الفنان العالمي الموقف.

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11- «تيمور السبكي» والاساءة لنساء مصر:

أثار “تيمور السبكي” مدير صفحة “يوميات زوج مطحون” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عاصفة من الانتقاد والغضب الشديديين في المجتمع المصري بشكل عام والنساء بشكل خاص، بعد هجومه العنيف عليهن.

خلال لقائه ببرنامج ممكن، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامي خيري رمضان، أكد “السبكي” أن نسبة كبيرة من النساء تخون أزواجهن أكثر من مرة، لافتًا إلى أن بعض الأزواج يسامحهن أكثر من مرة.

وأضاف السبكي، أن بعض السيدات يستخدمن الزواج كـ «بيزنس» وهي أن تتزوج أكثر من مرة وتخلع أزواجهن واحدة تلو الأخر من أجل الحصول على شقة أو أي عقار آخر، وبذلك تكون حققت كل متطلباتها.

وأشار إلى أن الزوجات هن أكثر خيانة زوجية من الأزواج في الوقت الحالي، لافتا إلى أن 30 % من السيدات المصريات لديهن رغبة الانحراف ولكن ليس لديهن الفرصة، متابعًا: أن الزوجات اللاتي تخون أزواجهن ينتشرن في مصر وخاصة في الصعيد والوجه البحري والقاهرة.

وفي مارس الماضي قضت محكمة مصرية بسجن “تيمور السبكي”، 3 أعوام بعد إدانته بإهانة نساء مصر في برنامج تلفزيوني.

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12- محمد عبد الله نصر و«المهدي المنتظر»:

في أواخر نوفمبر من العام الحالي، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن “محمد عبد الله نصر” والشهير بـ “الشيخ ميزو” نفسه أنه “المهدي المنتظر”، مستشهدًا بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومطالبًا السنة والشيعة وشعوب الأرض بمبايعته.

جاء ذلك في بيان أصدره “نصر” على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “بيان هام.. أعلن أنني أنا الأمام المهدي المنتظر (محمد بن عبد الله) الذي جائت به النبوءات وجئت لأملأ الأرض عدلًا وأدعوا السنة والشيعة وشعوب الأرض قاطبة لمبايعتي وذلك مصداقا للحديث القائل”.

وأضاف: “روى أبو داود (4282) – واللفظ له -، والترمذي (2230) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي – أَوْ : مِنْ أَهْلِ بَيْتِي – يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا، وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا) وصححه الألباني في “صحيح أبي داود”.

وأقر “ميزو” في تصريح لصحيفة الوطن المصرية، بما نُشر على حسابه بموقع “فيس بوك”، قائلًا: “سيدنا محمد قال إنه سيأتي شخص في آخر الزمان يحمل اسمه (محمد بن عبدالله) وسيملأ الأرض عدلا”.

وبسؤاله أن هناك العديد من الأشخاص حول العالم ممن يحملون اسم “محمد بن عبدالله”، رد قائلا: “لكنني الشخص الوحيد الذي يحارب التطرف والإرهاب، وتكلمت في الأمور المدسوسة على الدين الإسلامي، وأنشر الحب والسلام بين أهل الأرض”.

يذكر أن محمد عبد الله نصر له العديد من الآراء السابقة المخالفة لما هو متعارف عليه وثابت من الدين، منه حديثه عن أن ممارسة الفاحشة بين رجل وإمرأة غير متزوجين لا تعد زنًا، وكذلك وصفه للحجاب والنقاب بأنهما عادة يهودية ولا صلة لها بالإسلام، وغيرها من الآراء التي أثارت جدلًا واسعًا.