من «مولانا» لـ «آخر ديك في مصر».. تعرف على خريطة أفلام أول السنة

رؤية

القاهرة – يستعد موسم اجازة نصف العام للعام الجديد 2017، لإستقبال عدد من الأفلام الجديدة المختلفة بأنواعها فمنها الكوميدي ومنها التشويقي ومنها الرومانسي.

نرصد القائمة المبدئية للأفلام المشاركة في موسم اجازة منتصف العام في 2017.

مولانا

ويعرض يوم 4 يناير المقبل فيلم “مولانا” بطولة عمرو سعد، ومعه درة وبيومى فؤاد وأحمد مجدي وريهام حجاج ولطفى لبيب وأحمد راتب وفتحى عبدالوهاب.

أخر ديك في مصر

أعلن محمد رمضان من خلال صفحته على موقع Instagram، أن فيلمه “أخر ديك في مصر” من المقرر أن يُعرض في 25 يناير 2017.

“أخر ديك في مصر” بطولة محمد رمضان، وهالة صدقي، ومي عمر، وإنجي وجدان، وملك قورة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وعمرو عرفة.

القرد بيتكلم

قرر المنتج سيف عريبي أن يطرح فيلمه “القرد بيتكلم” بدور العرض السينمائية يوم 31 يناير المقبل، وهو بطولة أحمد الفيشاوي، وعمرو واكد، وريهام حجاج.

وكان سيف عريبي قال: “كنت أنتظر محمد رمضان ليعلن عن موعد طرح فيلمه أخر ديك في مصر حتى أطرح فيلمي القرد بيتكلم في نفس التوقيت، لذا فإن الفيلم سيتم عرضه يوم 31 يناير المقبل” ..

“القرد بيتكلم” بطولة أحمد الفيشاوى، وعمرو واكد، وريهام حجاج، وسيد رجب، ومحمود الجندى، ورانيا شاهين، ومصطفى أبو سريع، وليلى عز العرب، وتميم عبده وتأليف وإخراج بيتر ميمى و موسيقى وإنتاج سيف عريبى.

تدور أحداث الفيلم حول ساحرين شقيقين، يحضران لخدعة سحرية قادرة على إطلاق سراح والدهما البرىء من السجن.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر عرض فيلم “القرد بيتكلم” في موسم عيد الأضحى، ولكن مخرجه بيتر حلمي أعلن تأجيله دون إبداء أسباب رغم انتهاء تصويره منذ فترة.

فين قلبي

أعلن مصطفى قمر عبر حسابه بموقع Instagram عن موعد فيلمه الجديد “فين قلبي” والذي من المقرر عرضه بدور العرض السينمائية في منتصف يناير المقبل.

فيلم “فين قلبي” بطولة مصطفى قمر وإدوارد وشيري عادل ويسرا اللوزي وشيرين وإيمان السيد وحسن عبد الفتاح وحامد شراب ونهير أيمن، كما يشهد العمل الجديد مشاركة عدد من ضيوف الشرف في الفيلم وهم الفنان هشام عباس، الفنان حميد الشاعري، هاني رمزي، الفنان عزت أبو عوف، محمد لطفي، لطفي لبيب، وهو من نوعية الأفلام الرومانسية الاجتماعية.

ويعد فيلم “فين قلبي” بمثابة عودة لمصطفى قمر للسينما، وذلك بعد أن كان أخر فيلم قدمه لجمهوره منذ أربع سنوات وهو “جوة اللعبة”.

بنك الحظ

استقر صناع الفيلم السينمائي الجديد “بنك الحظ” على موعد طرحه في دور العرض السينمائية والذي يقوم ببطولته أكرم حسني، ومحمد ممدوح، وبيومي فؤاد، وحسام داغر، ومن اخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر، وانتاج طارق العريان.

وسيعرض الفيلم في اجازة منتصف العام الدراسي يناير 2017.

واعتقد البعض أن فيلم “بنك الحظ” له علاقة باللعبة الشهيرة التي تحمل نفس الأسم، ولكن في الحقيقة هو ليس له اي علاقة بها، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية وتدور أحداثه حول 3 أشخاص ولدين وبنت سيقومون بسرقة بنك.

القرموطي في أرض النار

يُعرض فيلم “القرموطي في أرض النار” بموسم منتصف العام في يناير 2017، والذي يقدم شخصية القرموطي هو أحمد أدم كما تعودنا عليه، وكان أخر مرة قد قدم هذه الشخصية عام 2005 في فيلم “معلش إحنا بنتبهدل”.

وكان مخرج الفيلم أحمد البدري قال: “الفيلم إن شاء الله هيكسر الدنيا، سترون فيلما ناجحا ومفاجأة لجمهور أحمد آدم، وذلك ليس من فراغ، فالسيناريو متميز وكوميدي بإمتياز ويناقش قضية مهمة، سترون بأنفسكم”.

“القرموطي في أرض النار” من تأليف محمد نبوي وعلا حسن، وإخراج أحمد البدري، ومن بطولة أحمد أدم، وأميرة فتحي، ومحمد عادل، وبدري طلبة.

يتم تناول العمل في إطار كوميدي قصة حياة القرموطي الذي يواجه تنظيم داعش ويسعى للقضاء عليها، بشتى الطرق من خلال محاولة فك شفرات التنظيم.

ياباني أصلي

قررت الشركة المنتجة لفيلم “ياباني أصلي” أن يتم طرحة بدور العرض السينمائية في يناير 2017.

“ياباني أصلي” شارك في بطولته بجانب أحمد عيد كل من ندى موسى ومحمد ثروت وهشام اسماعيل واليابانية ساكي تسوكاموتو وإيمان السيد، محمد عبد المعطي، وعبد الرحيم حسن، تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول قضية التعليم في مصر بطريقة ساخرة، مقارنة بالتعليم في اليابان، ويعرض الفيلم محاولة لإثبات أن الطفل المصري أذكى طفل في العالم، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

ويعيد فيلم “ياباني أصلي” أحمد عيد للسينما بعد غياب 4 سنوات، إذ كانت آخر أفلامه “حظ سعيد” عام 2012.

يا تهدي يا تعدي

قرر المنتج إبراهيم اسحاق طرح فيلم “يا تهدي يا تعدي” في السينما في شهر يناير 2017 حسبما قال في عدة تصريحات صحفية.

فيلم “يا تهدي يا تعدي” بطولة أيتن عامر، محمد شاهين، إدوارد، بدرية طلبة، شيماء سيف، وهو من تأليف أحمد عزت، إخراج خالد الحلفاوي ومن إنتاج شركة “الريماس”.