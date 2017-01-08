من هو الرئيس الإيراني الراحل «هاشمي رفسنجاني»؟

كتب – حسام عيد

آية الله على أكبر هاشمي رفسنجاني؛ هو أحد أبرز رموز الثورة الإسلامية في إيران، التي تعد أحد أقطاب صناعة القرار في جمهورية الخميني، وهو الرئيس الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

يعرف «رفسنجاني» بأنه شخصية براجماتية سياسية، وكان الخميني يصفه بأنه «عقل الثورة»، أما هو فيصف نفسه بأنه «أحد أعمدة الثورة»، فيما يصفه المثقفون الإيرانيون بـ”كاردينال السياسة الإيرانية الأشيب”، ويصفه خصومه بـ”سمك القرش”، ويهتف ضدَّه أنصارُ الرئيس السابق أحمدي نجاد “الموت لرفسنجاني”، أما الشارع الإيراني فيطلِق عليه لقب “أكبر شاه”.

وتوفى الرئيس الإيراني السابق اليوم الأحد الموافق 8 يناير 2016 عن عمر ناهز الثالثة والثمانين إثر إصابته بجلطة قلبية.

مولده ونشأته

ولد على أكبر هاشمي رفسنجاني في أغسطس ١٩٣٤، بقرية بهرمان بوق تابعه لمدينة رفسنجان، محافظة كرمان جنوب شرق إيران وهي المحافظة الحادية والثلاثين.

ينتمي رفسنجاني إلى أسرة متوسطة الحال، في قرية «نوق» ببلدة «بهرمان» التي تشتهر بمحصول الفستق، الذي يعد أجود أنواع الفستق الإيراني.

تزوج رفسنجاني قبل حوالي نصف قرن من السيدة عفت مرعشي، ابنة آية الله مرعشي، من كبار علماء كرمان، وأنجبت له ثلاثة أبناء، هم محسن ومهدي وياسر، وابنتين هما فاطمة وفائزة المعروفة بشجاعتها وأفكارها الليبرالية.

إصلاحي معارض

كان هاشمي رفسنجاني من قيادات “قم” التي تعارض الشاه، فسار على خطى أستاذه روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني “المرشد الأعلى الأسبق للثورة الإسلامية الإيرانية” في معارضة محمد رضا شاه بهلوي “شاه أو ملك إيران في الفترة 1941-1979”.

وكان رفسنجاني بطبيعته يعشق العمل الإعلامي وقد نجح بمعاضدة أصدقائه في إصدار نشرة باسم «مدرسة التشيع».

ثم تطورت الحركة الدينية التي انبثقت في “قم”، وكان طابعها معارضة بعض القوانين التي كان يمليها الشاه محمد رضا بهلوي على الدولة، وفي مقدمتها قانون الإصلاح الزراعي القاضي بتوزيع الأراضي الزراعية بين المزارعين والقضاء على الإقطاعيين، وأيضًا منح النساء حقوقهن الاجتماعية والسياسية.

وكان قائد الثورة الإيرانية الإمام آية الله الخميني من أشد العلماء احتجاجًا على إصلاحات الشاه التي أطلق عليها عنوان «الثورة البيضاء».

وفي عام 1971 اشتدت المواجهة بين الشاه والخميني، وكان رفسنجاني من أكثر أعوان الخميني تحركًا ونشاطًا.

اعتقل عدة مرات، كان آخرها عام 1978، أي قبل عام من قيام الثورة. وقد أفرج عنه الدكتور شابور بختيار زعيم الجبهة الوطنية، الذي تولى رئاسة الوزراء في الأسابيع الأخيرة لحكم الشاه.

صاحب الحوار الأول مع أمريكا

تعززت سلطة رفسنجاني عند نشوب الحرب مع العراق (حرب الخليج الأولى 1980-1988) فأجرى اتصالات غير مباشرة مع الأمريكيين من أجل الحصول على أسلحة، كما أنه بفضل ارتباطاته وعلاقاته الدولية ظل رقما صعبا في معادلة القوة بايران.

رفسنجاني هو الوحيد بين رجال الثورة الإيرانية الذي فتح حوارًا مع الأمريكيين خلال اتصالات سرية اشتهرت في ما بعد بـ«إيران جيت»، في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان.

رئيس حقبة الاغتيالات

انتخب رفسنجاني رئيسًا للجمهورية الإيرانية بنسبة 95% من الأصوات، وعمل على تخليص إيران من مشاكلها الاقتصادية بالانفتاح على العالم والاعتماد على مبادئ السوق الحرة، وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.

لم يحقق رفسنجاني خلال فترة رئاسته تقدمًا كبيرًا في مجال الإصلاح السياسي والانفتاح.

واستمرت حملة الاغتيالات في صفوف المعارضين، فيما صار يعرف في إيران بحقبة “الاغتيالات المتسلسلة”.

لذا، فعندما وصلت فترة ولايته الرئاسية الأولى إلى نهايتها، سنة 1993، كانت نسبة مؤيديه قد انخفضت من 95 % إلى 63% فقط.

أعيد انتخاب رفسنجاني لفترة رئاسية ثانية عام 1993 وانتهت عام 1997، وله نفوذ كبير في مؤسسات الدولة وله أيادي كثيرة في الجيش والحكومة.

رئيس الحريات وزواج المتعة

يعتبره الإيرانيون تحفه عتيقة بسبب شكله المثير وسياسته الذكية وفي دورة رئاسته طلب من البرلمان فتح بيوت العفاف أو زواج المتعة لشباب الجامعات؛ لذلك يحبونه كثير من الشباب وهو أول من فتح إيران على العالم وأوجد الحريات في إيران.

كما تمتع بمحبوبين خاصة عند طبقة الرأسماليين والأثرياء، ففي الانتخابات البرلمانية في فبراير 2016 حصل على أكثر الأصوات من بقية المرشحين للرئاسة من شمال طهران؛ حيث يسكنها الأثرياء، ولعب دورًا كبيرًا في حرب العراق وأفغانستان؛ حيث قدم تعاونًا كبيرًا للأمريكان أثناء حربهم على الإرهاب ونظام البعث.

فشل نظام الاقتصاد الحر

يعد علي أكبر هاشمي رفسنجاني من مؤيدي الاقتصاد الحر ولم يتردد في قوله: إن “جمع الثروة قيمة أخلاقية”.

لكن عندما حاول تطبيق هذا الفكر الاقتصادي في إيران، فشل في تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما أن الثروة التي جمعتها عائلته طرحت الكثير من علامات الاستفهام، لدرجة أن الرئيس أحمدي نجاد نفسه لم يتردد خلال الحملة الرئاسية الأخيرة في اتهام رفسنجاني بالفساد خلال مناظرة تلفزيونية.

معارض لنظام بشار الأسد

على صعيد مواقفه الخارجية؛ فقد أثار موقفه من النظام السوري الكثير من الجدل حين اتهمه بضرب شعبه بالكيماوي، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها مسئول إيراني رفيع المستوى نظام بشار الأسد الحليف الأول لطهران باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.

وقد صرح قائلا: “منذ عامين والشعب السوري يتلقى الأضرار والسجون مليئة بالناس، وتم تحويل الملاعب إلى سجون وقُتل ما يزيد على 100 ألف شخص وتشرد الملايين، الأمر الذي يظهر الوضع المأساوي في سوريا، مؤكدا أن الشعب تعرّض إلى هجوم كيماوي من قبل حكومته التي عليها أن تنتظر الهجوم الخارجي”.

محاولات للتقارب مع السعودية

حاول رفسنجاني أن يبدو كالساعي إلى إيجاد حل للفتور في العلاقات مع السعودية، فإصلاح العلاقات بين الرياض وطهران مطلب ضروري ولا يستدعي الكثير من الجهود والتنازلات حسب رأيه.

وقد دعا حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني إلى المسارعة في تحسين العلاقات مع السعودية، وأكد أنه مستعد للعب دور مهم في ذلك.

ورأى أن بذل الجهود رهن بقرار من قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن إزالة التوتر وكيفية التعامل مع السعودية على أساس سياسة “الربح لكلا الطرفين”.

توقع إبرام الاتفاق النووي

فيما يخص الاتفاق النووي الأخير مع الغرب فقد توقع الرئيس الإيراني الأسبق، توصل بلاده إلى اتفاق نووي شامل مع القوى الـ6 الكبرى في غضون عام، وأقرّ بأن إيران يمكن أن تلعب دورا أفضل في سورية.

وقال رفسنجاني “إن الاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه إيران مع القوى الـ6 الكبرى في جنيف بشأن برنامجها النووي، كان الخطوة الأصعب لأنه تغلب على عقود من القطيعة الدبلوماسية مع الولايات المتحدة منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979”.

مؤسس فيلق بدر العراقي

ساهم بشكل كبير في تأسس فيلق بدر العراقي بقياده محمد باقر الحكيم داخل الأراضي الإيرانية وكان عدده يزيد الـ40 الف ودربهم لمحاربة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وعندما طلب صدام إيقاف إطلاق النار عام 1982 رفض رفسنجاني تلك المبادرة؛ لأنه كان يعلم لو أن الحرب توقفت سوف تسقط الثوره عاجلا آنذاك، وأقنع الخميني بعدم إيقاف الحرب؛ لأنه استدل أنه بدوام الحرب تدوم الثورة، والناس سينشغلون بالحرب لا بالنظام.

شارك في تأسيس حزب الله

شارك في تأسيس حزب الله ودعم موسى الصدر في لبنان، وسحب حزب الله من حركة أمل الشيوعية القومية، وأسس حزبًا إسلاميًّا اسمه حزب الله في لبنان، وأحضر مقاتلين من لبنان من حزب الله لقتال العراقيين آنذاك، وهو من اشترى صفقة السلاح الإسرائيلية لإيران في بداية الحرب العراقية الإيرانية.

تزويد أرمينيا بالسلاح

دعم أرمينيا بالمال والسلاح ضد جمهورية أذربيجان الإسلامية بسبب الصراع على النفط في بحر قزوين بين تلك الدول.

ويرى أن تدهور العلاقات الإيرانية السعودية في فترة من الفترات، سببه أن البعض في الداخل كان مستعدًّا لتعريض المصالح القومية لإيران للخطر مقابل منعه توطيد العلاقات مع السعودية.

وأخيرا، يمكن القول أن آية الله علي أكبر هاشمي رفسنجاني هو واجهة حقيقية لسياسة إيران المخاتلة التي تتقن ازدواجية الخطاب وتتخفى وراء الشعارات.