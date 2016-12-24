مهاجر حاول الوصول لفرنسا.. فصدمه قطار إيطالي

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باريس – صرحت مصادر أمنية لوسائل الإعلام الإيطالية اليوم السبت، أن مهاجرا شابا كان يحاول الوصول إلى فرنسا، قتل عندما كان يسير على سكة حديد قرب مدينة فينتيمليا الإيطالية الحدودية.

ووفقا لما نقلت «سكاي نيوز»، صدم قطار انطلق من فينتيميليا باتجاه فرنسا، الشاب البالغ العشرين من العمر. وعملية التعرف على هويته لا تزال جارية السبت.

ووصل حوالى 180 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية في 2016 ويتوجه قسم منهم إلى فينتيميليا للوصول إلى فرنسا.

وثلثا المهاجرين الذين يمرون في فينتيميليا من السودان و10 في من إثيوبيا وأريتريا.