مواقع حكومية سعودية تتعرض لهجمات إلكترونية

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الرياض- قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خالد أبا الخيل، إن الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تعرضا لهجوم إلكتروني عبر فايروس.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أضاف أنه جرى التنسيق مع المركز الوطني للأمن الإلكتروني في وزارة الداخلية، باحتواء انتشار الفايروس، فيما اتخذت الوزارة و”هدف” الاحتياطات المعلوماتية كافة، للتأكد من سلامة أنظمتهما، وعدم وجود أي أضرار قد تنتج على خلفية ذلك.

وأوضح أن الوزارة و”هدف” اتبعا التدابير اللازمة والإجراءات التقنية لحماية جميع قواعد البيانات، مؤكداً أن الوزارة و”هدف” تمكنا بعد تلقيهما البلاغات بالتعاون مع مركز الأمن الإلكتروني من التعامل مع الفايروس، والحد من انتشاره وتوسعه.

وأشار إلى أن تأثير الهجوم انحصر في بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع الإنترنت، وبعض الأجهزة الطرفية للمستخدمين، وعدم تأثر قواعد البيانات المتعلقة ببيانات عملاء الوزارة و”هدف” من الهجوم الإلكتروني، مؤكداً أن الخدمات الإلكترونية للوزارة و”هدف” ستعود بشكل تدريجي وطبيعي خلال الفترة القادمة.

‫كما أعلنت شركة صدارة أنها واجهت اليوم انقطاعا في الشبكة الداخلية لتقنية المعلومات، وكإجراء احترازي، قامت بإيقاف جميع الخدمات المتعلقة بالشبكة، مؤكدة أن عملياتها لم تتأثر جراء هذا الإجراء.