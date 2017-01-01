«موانئ دبي» تتطلع لإقامة مناطق حرة في مصر

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دبي – قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الأحد، إن رئيس هيئة موانئ دبي العالمية، أبدى رغبته في إنشاء ميناء جاف كبير وعدد من المناطق الحرة بمصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع طارق قابيل وزير التجارة والصناعة -الذي يزور الإمارات حاليا- وسلطان بن سليم رئيس هيئة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، بحسب «رويترز».

وقال قابيل إن وفدا فنيا من موانئ دبي سيزور مصر قريبا لبحث فرص التعاون المشترك في مجال تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية.

وخلال اللقاء أبدى سلطان بن سليم رغبته في إنشاء ميناء جاف كبير على مشارف القاهرة بحيث يكون منطقة لوجستية لتفريغ الحاويات، مما يخفف الضغط على الشوارع والمرور داخل القاهرة، ويمنع دخول السيارات الكبرى المحملة بالحاويات إلى القاهرة، بحسب بيان وزارة التجارة.

كما أبدى اهتمام موانئ دبي بإقامة عدد من المناطق الحرة بمصر بحيث تكون مناطق لوجستية للدول المجاورة نظرا للموقع الجغرافي المتميز لمصر والذي يجعلها نقطة ارتكاز تتوسط دول العالم.

وحول العلاقات التجارية بين مصر والإمارات، قال قابيل إن المرحلة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في مستوى العلاقات المشتركة، حيث أكد أحدث تقرير أعده المكتب التجاري في دبي أن حجم التجارة البينية خلال العام الماضي قد تخطت 3 مليارات دولار منها 2.2 مليار دولار صادرات مصرية بزيادة قدرها 224% عن العام الماضي.

وقال قابيل إن السوق الإماراتي كان هو السوق الأول عالميا للصادرات المصرية في 2016.

وتمثلت الصادرات المصرية في عدد كبير من المنتجات من أهمها التليفزيونات والذهب والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة والأثاث ومواد البناء والتشييد.

بينما بلغت الواردات المصرية من الإمارات خلال نفس الفترة 834 مليون دولار.