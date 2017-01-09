موسكو تخفض إنتاج النفط في أوائل يناير

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موسكو – قال مصدران بقطاع الطاقة، اليوم الإثنين، إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي في أوائل يناير، بعد اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» على كبح الإنتاج العالمي من الخام.

وحسب «رويترز»، ذكر المصدران أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز بلغ 11.1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الفترة من الأول إلى الثامن من يناير كانون الثاني انخفاضا من مستواه القياسي عند 11.247 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال إن مستوى الإنتاج المستهدف لروسيا يبلغ 10.947 مليون برميل يوميا بعد اتفاق الخفض