موسكو تدرس توجيه دعوة للفصائل الفلسطينية لبحث إنهاء الانقسام

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رام الله – كشفت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية تدرس توجيه دعوة رسمية للفصائل الفلسطينية، من أجل اللقاء في موسكو الشهر القادم، لبحث المصالحة الوطنية وإنهاء عملية الانقسام.

وأوضحت المصادر بحسب «أمد للإعلام»، أن الدعوة ستشمل جميع الفصائل بما فيها حركتا حماس والجهاد، من أجل اللقاء في موسكو ما بين يوم 15 – 17 يناير 2017.

وحول أسباب هذا اللقاء قالت المصادر ذاتها إنه يأتي بالتزامن مع موعد مؤتمر باريس للسلام، وترغب موسكو في التنسيق مع بعض العواصم العربية في إنهاء الانقسام كضرورة لا بد منها لأي حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن يحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي لافروف ونائبه بوغدانوف، من أجل البحث في كيفية إنهاء حالة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.