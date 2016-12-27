موقع إسرائيلى يزعم: مانديلا تلقى تدريبات على يد الموساد بإثيوبيا

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زعم موقع “المصدر” الإسرائيلى بأن الزعيم الأفريقى الراحل نيلسون مانديلا تلقى تدريبات على يد ضباط الموساد فى إثيوبيا، مشيراً فى تقرير موسع عن العمليات التى نفذها الجهاز الاستخباراتى، إلى أن مانديلا كان من بين تلك العمليات.

وقال الموقع إن رسالة سرية أرسلت من ضباط الموساد إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 1962، كشفت أن نيلسون مانديلا، قد تلقى تدريبًا على القتال والأعمال التخريبية على يد أفراد الموساد فى إثيوبيا فى نفس العام.

وأوضح الموقع أن فى اللقاء الأول الذى أجراه مانديلا مع أفراد الموساد عرّف عن نفسه باسم مستعار، “دافيد مبصاري”، وأرسِلَت رسالة فى 24 من ديسمبر من نفس العام، رسالة أخرى من الموساد إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، ادُعى فيها أن الشخص الذى عرّف عن نفسه كدافيد مبصارى هو نيلسون مانديلا.

وفقا للرسالة، عبر مانديلا عن اهتمامه بأسلوب عمل “الهجانا” (منظمة عسكرية للحركة الصهيونية فى فترة الانتداب البريطانى)، وشخصه الموساد ” كصاحب ميل شيوعى”.

من جهة أخرى، تطرق التقرير إلى نشاط عدد من النساء فى صفوف جهاز الموساد، من خلال ممارسة الجنس أو الإغراء، لتنفيذ مهام سرية، وأوضح التقرير أن النساء وصلت إلى مناصب قيادية كبيرة جدا فى صفوف الجهاز، بل أن المرأة الكبرى من بينهنّ عملت كنائبة رئيس الموساد، موضحا أن هناك أقساما تنفيذية فى الموساد تشكل النساء فيها نصف القوة، وأيضا وحدات تنفيذية تقودها امرأة.