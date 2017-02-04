موقع إيراني يتنبأ بحرب أمريكية ضد طهران

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طهران – تنبأ موقع مقرب من الحكومة الإيرانية بحرب أمريكية وشيكة على إيران، معتبرا أن التهديدات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “حقيقية”.

جاء ذلك في تعليق موقع “عصر إيران” على تهديدات ترامب الأخيرة للنظام الإيراني، وتصاعد التوتر بين البلدين إثر تصريحات الرئيس الأمريكي، وفرض عقوبات أمريكية جديدة على طهران.

وأورد الموقع الإيراني في تقريره أن “من المرجح قيام ترامب بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة الأمريكية بشن حرب خارجية ضد دولة بعيدة عن حدودها.. ولأن شخصية ترامب معادية لإيران، فقد تشعل حماقته الحرب علينا بالفعل”.

وأشار إلى أن الشخصيات المحيطة بترامب معادية لإيران، خاصة وزير الدفاع الأمريكي، مؤكدا أن شخصية ترامب تختلف تماما عن الرئيس السابق باراك أوباما.

وحذر من أن “أي نهج وموقف غير دبلوماسي ومدروس تتخذه إيران في علاقتها مع أمريكا، من الممكن أن يغير هذه الأجواء من الغضب العالمي ضد ترامب، لتنقلب ضد إيران”.

وقدم الموقع النصح للنظام الإيراني في التعامل مع ترامب، قائلا: “يجب عدم إعطاء أي ذريعة للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق سياستهم المعادية، مع الحفاظ على القوة التي تمثل أمرا ضروريا لأي أمة”.

وشارك العشرات من الخبراء الإيرانيين في لقاءات مع الصحف الإيرانية، معبرين عن هواجسهم وتخوفهم من عهد ترامب على رأس السلطة الأمريكية، في حين رأى بعض الخبراء المقربين للحرس الثوري الإيراني أن سياسة ترامب إنما هي امتداد طبيعي لسياسة أوباما تجاه إيران، وفق قولهم.

من جهتها، أعادت صحيفة “كيهان” المملوكة للمرشد الأعلى علي خامنئي، نشر مقولة شهيرة لقائد الثورة الإيرانية الراحل روح الله الخميني حول أمريكا، على صدر صفحتها الأولى، ردا على تهديدات ترامب، قائلة: “السيد ترمب! أمريكا لا تستطيع فعل أي شي ضدنا!”.

(وكالات)