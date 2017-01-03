ميدل إيسيت بريفنج | استهداف المسيحيين في مصر.. من؟ و لماذا؟

رؤية

ترجمة – بسام عباس

المصدر – ميدل إيست بريفنج

ليس من المؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين هي المسئولة عن الهجوم المروع في كاتدرائية القاهرة يوم الأحد 11 ديسمبر، والذي قتل فيه 23 شخصا وأصيب 43 من أقباط مصر. ومع ذلك، يعتقد كثير من المصريين، مسلمين ومسيحيين، أن المسئول هو الجناح الراديكالي في الإخوان المسلمين، حتى قبل تكشف السلطات عن هوية الجناة. واتهمت الأجهزة الأمنية محمود شفيق، والذي يفترض أنه انتحاري من الإخوان المسلمين حمل متفجرات إلى الكاتدرائية، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين في الخلية التي ارتكبت الجريمة. وكان الأربعة أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

ويرجع السبب وراء الشك الفوري في جناح الإخوان المسلمين المسلح إلى النقاش المحتدم بين الفصيلين داخل التنظيم بعد الفشل المأساوي للجناح “السياسي” في حشد وتعبئة المتظاهرين في 11 نوفمبر، ثم انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة في 20نوفمبر. وتنقسم الجماعة إلى قسمين: يدعو أحدهما للتمسك بالأساليب السياسية حتى لا تفقد الجماعة التعاطف الدولي، فيما يعتقد الثاني أن التنظيم ينبغي أن يلجأ إلى الأساليب الراديكالية، بما في ذلك العنف والاغتيالات.

وفي حين كانت هناك أخطاء لوحدات الشرطة المسئولة عن أمن الكاتدرائية، فمن المفهوم أن قوات الشرطة والأمن لا يمكن أن تفرض إجراءات “مضادة للماء” لمنع الإرهاب تمامًا. ومع ذلك، وفقا لمسئولين شُرَطيين، فإن العبوة الناسفة التي استخدمت في الجريمة تزن 26 رطلا. فمن الواضح أن قوات الأمن تعاني من قصور منهجي لم يسمح بالكشف عن مثل هذه الأداة الكبيرة أثناء تهريبها إلى قسم النساء في الكنيسة.

ولكن،وبصرف النظر عن الهجوم الإرهابي على الكاتدرائية، يعاني الأقباط في مصر من مشكلة حقيقية في بلدهم،فهم ضحايا حملة متواصلة تهدف إلى ترويعهم، وإجبارهم على الرحيل أو اعتناق الإسلام. فلا يمر عام دون حدوث العديد من الهجمات ضد الكنائس وممتلكات العائلات القبطية وخاصة في صعيد مصر.

على مدى عقود، وتحديدًا منذ ما يسمى بالصحوة الإسلامية في السبعينيات، حاولت قوات الأمن تحقيق التوازن الدقيق بين انتشار المسلمين الجدد ومنظماتهم من جهة، وبين الحاجة إلى الحفاظ على النظام، حتى لو كان في المظهرفقط ، من جهة أخرى. ودائمًا ما تتم التغطية على التساهل في معاقبة الجناة بضرورة تجنب إثارة العواطف.

وقد قامت الحكومة نفسها بصناعة الصحوة الإسلامية في السبعينيات، لأسباب تتعلق بتحول عام في اتجاه البلاد من الدولة الاشتراكية المتحالفة مع الاتحاد السوفيتي إلى دولة اقتصاد حر متحالفة مع الولايات المتحدة، حيث طلب الرئيس الراحل أنور السادات المساعدة من جماعة الإخوان المسلمين لتعزيز الدعم الشعبي للنظام ومواجهة الليبراليين واليساريين والناصريين في البلاد. ورحبت جماعة الإخوان المسلمين بالفرصة للمساعدة في مقابل السماح لهم بإعادة بناء الشبكات الاجتماعية وشركاتهم التي دمرها الرئيس السابق جمال عبد الناصر في الستينيات.

وسرعان ما اكتسبهذا الصعود لجماعة الإخوان المسلمين حياته الخاصة، وأنتج العديد من الجماعات الأخرى الأكثر راديكالية مثل الجماعة الاسلامية والجهاد الإسلامي. وانتهى تكتيك السادات “الذكي”، كما يحصل عادة، مع نهاية أخرى لمأساة الدكتور فرانكشتاين. حيث اغتيل السادات في عام 1981 على يد الإسلاميين الذي سمح لهم بالخروج من القمقم. ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي في ذلك الوقت كان إثبات أن السلطات هي صمام الأمان الرئيسي القادر على استيعاب المتطرفين والمعتدلين ومعتقداتهم وحملهم على ادانة العنف. ثم سمحت لها بمواصلة التمدد. في الواقع، يعتقد بعض المؤرخين أن جماعة الإخوان المسلمين كانت وراء الجماعات العنيفة لجعل خدماتها للسلطات ذات قيمة.

وخلال سنوات حكم مبارك، وصلت جماعة الإخوان المسلمين إلى نقطة تجاوز فيها تركيزها حدود الحكومة المصرية إلى الغرب بشكل عام. وعمل التنظيم على إقناع العديد من الدول الغربية بأنه هو صمام الأمان ضد المد المتصاعد للإرهاب العالمي.

وخلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، قامت جماعة الإخوان المسلمين بعملية غسل أدمغة مؤثرة في القرى والمراكز الحضرية المصرية في حملة تهدف إلى “أسلمة” البلاد، أو، بعبارة أخرى، دفع السكان إلى تبني وجهات نظر التنظيم (وهذا ما يفسر تساهل في عقاب من يهاجمون الأقباط في صعيد مصر).

ولنتحرك سريعًا إلى الوقت الحاضر، حدث اخفاقان كبيران وأطَّرا لحظة الهجوم على كاتدرائية القاهرة والهجمات المماثلة، أحدهماالنهاية العنيفة لحكم الإخوان الذي لم يدم سوى عام واحد أمام الرفض الشعبي غير المسبوقعلى مستوى الجمهورية ، والثاني تنامي القوى المعادية للإسلام السياسي في العواصم الغربية الكبرى، لا سيما واشنطن.

وقضىفوز ترامب في نوفمبر الماضي على قدرة “الجناح السياسي” لجماعة الإخوان المسلمين الذي كان يدعو للاستيلاء على السلطة عبر الوسائل السياسية. حيث كانت الحجة الرئيسية لهذا الجناح هي أنه بدون دعم الدول الغربية الكبرى سيواجه التنظيم مزيدًا من العقبات في الوصول إلى السلطة أو في الحفاظ على وجوده العالمي. إلا أن الحالة الوحيدة التي تتوافق مع أي تسامح غربي مع الجماعة هينبذها للإرهاب.

ولكن عندما فاز ترامب، مع توجهاته المعروفة ضد الإسلام السياسي، رد أنصار العنف داخل جماعة الإخوان المسلمين على الجناح السياسي التقليدي بحجة مضادة قوية: إن انتظار دعم الشعب لنا أ, انتظار مساعدة الغرب سينتهي بخسارتنا. دعونا نعمل!

بعد انتخاب ترامب، انهارت آخر حجة للجناح السياسي بشكل مأساوي. فيما بذل الجناح السياسي جهدًا هائلاًلحشد التأييد، وحاول الاستفادة من الصعوبات الاقتصادية، وضح مزاعم دعائية كبيرة بين الشعب وحدد موعد 11 نوفمبر لثورة ثانية. ولم تقم أي ثورة.

هناك منظمتين فرعيتين رئيسيتين، وهما “حسم” و”الشعبة الثورية” ترتكب عمليات إرهابية الآن في مصر. وقال هيثم أبو خليل – القيادي البارز في الإخوان المسلمين–في برنامج تلفزيوني يبث من تركيا قبل الهجوم على الكاتدرائية،إن العنف سينقلب على الجماعة. ولكن الجزء المثير للاهتمام في تعليق أبو خليلأنه اعترف صراحة أن كل من الجماعات العنيفة”حسم” والشعبة الثورية” تم تشكيلها بالكامل من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

لكن “حسم” و”الشعبة الثورية” أصدرا بيانًا أدانا فيه الهجوم على الكاتدرائية. كما يعتقد الكثيرون أن الجماعتين، اللتينلم تستهدفا حتى الآن سوى ضباط الشرطة والجيش، لم ترتكب هذه الجريمة، مما يوضع المسئولية على عاتق الجماعات السلفية الجهادية أو أنصار بيت المقدس (التابعة لتنظيم داعش). ذلك أن بعض الجماعات السلفية، مثلحزب الفضيلة ، تدعم العنف ضد الأهداف المسيحية والحكومية.

وحتى لو كان “حسم” أو “الشعبة الثورية” أو “الفضيلة ” من هاجم الكاتدرائية، فمن يهاجم الكنائس في صعيد مصر ويحاول إجبار المسيحيين لتغيير ديانتهم أو الرحيل؟ يكشف هذا السؤال أن الكراهية والانقسام داخل المجتمع المصري أعمق من أي جماعة أو تنظيم.

عادة ما تكون الهجمات على المسيحيين في صعيد مصر برعاية جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المحلية السلفية. وهي إحدى الثمار المرة لعقود ما يسمى الصحوة الإسلامية في السبعينيات.

وكما قلنا أكثر من مرة، ولن نكل أو نمل من تكرار هذا؛ لأننا نرى ببساطة مدى أهمية إنقاذ الشرق الاوسط من القوىالتي تكسره من الداخل وتجنيب العالم موجات من الهمجية السوداء القادمة من المنطقة: هناك حاجة ملحة منذ فترة طويلة لأن يصلح المسلمون أنفسهم التفسير العام للإسلام. وليست منظمة أو تدابير أمنية أو جماعة. إنه التفسير العام للإسلام الذي تم ترويجه في أوساط المسلمين في جهد منظم ومستمر طوال ما يقرب من خمسة عقود.

ومن الخطأ أن نفترض أن جوهر الإسلام هو العنف. لقد فهم الناس الأديان في وقت معين. وكانت لديهم القدرة على فهم وتطور التفسيرات لتتناسب مع أي حادث عشوائي وهذه الظاهرة موجودة دائما في جميع الأديان. وإذا نظرنا إلى تاريخ المسيحية خلال العصور المظلمة، سنجد العديد من بن لادن والكثير من تنظيمات داعش. رغم أن ذلك لم يكن جوهر المسيحية، وما نراه الآن ليس جوهر الإسلام.

إذا استمعناللمتعصبين، سيتبادر سؤال واحدإلى الأذهان: ما الذي يجب القيام به؟ هل هو تحويل 1.5 مليار مسلم إلى المسيحية؟ هل نقتل جميع المسلمين على وجه الأرض؟ إن كراهية المسلمين في الغرب تبدو متطابقة تقريبا مع كراهية داعش وجماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة للمسيحيين في العالم الإسلامي. إن هذا غباء يجب أن ينتهي. يجب أن تكون هناك وسيلة أخرى.

وهناك بالفعل بطرق أخرى كثيرة. أحدها جمع علماء المسلمين المستنيرين، وهم ليسوا بالقلة كما يعتقد، ومنحهم منصة في مكان ما في أوروبا لمناقشة التفسير العقائدي للإسلام اليوم وكيفية إصلاحه.

في الدول الإسلامية، يتم إسكات هؤلاء العلماء أو قتلهم، كما يمكننا أن نعطي أمثلة كثيرة على اضطهاد علماء المسلمين الأجلاء، لأنهم تجرأوا على إثبات أن النسخة الشعبية الحالية من فهم الإسلام غير صحيحة. وكما أطلق تنظيم داعش منصته الخاصة، من وسائل الإعلام، ومؤسسات فكرية ونقاشات داخلية، ينبغي إنشاء مثل هذه منتديات الإصلاح من خلال طرح آراء المشاركين وتفنيدها أمام جميع الشباب في العالم الإسلامي. وهذه هي الطريقة التي يمكن بها التغلب على صحوة السبعينيات والتراجع عنها، من خلال إحياء الأخلاق الحقيقية للإسلام وروحانيته. عند هذه النقطة، قد تنتهي معاناة الأقباط بصعيد مصر، وتتوقف عمليات حرق الكنائس، لتعود مصر إلى ما كان عليه دائما منذ آلاف السنين.

إن الذين يحرقون الكنائس ويروعون الأبرياء ويقتلونالمصلين، ويقومون بأعمال إرهابية ويجبرون المسيحيين على تغيير دينهم أو الرحيل،يجب أن يظهروا على حقيقتهم فعلا: فهم ليسوا من أتباع كلمة الله، إنهم أدوات في أيدي الشر.

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