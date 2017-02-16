ميدو ماهر يلاحق مصطفى شعبان في «اللهم إني صائم»

رؤية – عاطف عبد اللطيف

القاهرة – تعاقد الفنان الشاب محمد أحمد ماهر، الشهير بـ«ميدو ماهر» على بطولة مسلسله الجديد «اللهم إني صائم»، والذي يخوض به السباق الرمضاني لهذا الموسم في مصر، ويجسد ميدو شخصية ضابط شرطة يدعى “ياسين” مهمته القبض على النصاب “علي”، والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى شعبان، المتهم في العديد من قضايا النصب، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال “ميدو” كانت في مسلسل “هي ودافنشي” مع الفنان القدير، خالد الصاوي، والنجمة ليلى علوي، والذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2016.

مسلسل “اللهم إني صائم” بطولة كلاً من (مصطفى شعبان، ماجدة زكي، مي نور الشريف، وفاء صادق، ريم مصطفى، سليمان عيد، محمد أبو الوفا، ندا موسى)، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أكرم فريد.