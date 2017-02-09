ميركل تأمل بحل سريع للاجئين المرفوضين

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برلين – تأمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في إحراز تقدم في ترحيل المزيد من طالبي اللجوء المرفوضين، وذلك بينما تلتقي حكام 16 ولاية في ألمانيا، الخميس.

ونقلت «أسوشيتد برس»، عن وزير الداخلية توماس دي ميزير توضيحه أن الحكومة الاتحادية تريد المزيد من النفوذ، في إشارة إلى أن الترحيل من اختصاص حكومات الولايات.

ودعا وزير الداخلية إلى إقامة “مراكز خروج” بالقرب من المطارات، حيث يمكن أن يؤخذ الناس قبل الترحيل “حتى تكون الأمور أكثر تنظيما، ولا يتهرب الكثيرون ببساطة من الترحيل في اللحظة الأخيرة”.

وقال دي ميزير للقناة الألمانية الأولى إنه يريد مركزا وطنيا للتنسيق بشأن من تتم إعادتهم.

يذكر أن ميركل، التي تخوض انتخابات في سبتمبر، دعت مرارا إلى “جهد وطني” للتأكد من مغادرة الناس الذين ليس لديهم الحق في البقاء.