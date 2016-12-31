ميركل تدعو الألمان للتلاحم في وجه الإرهاب

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برلين – دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى خطاب لها بمناسبة العام الجديد مواطنيها إلى التلاحم للوقوف بعزم فى وجه “القتلة الذين تملأهم الكراهية”، وإلى عدم التخلى عن القيم الديموقراطية بعد الاعتداء الذى شهدته برلين.

وقالت ميركل: “بعزم مشترك وبتعاطفنا وتلاحمنا سنواجه عالم الإرهابيين الحقود”، مقرة بأن العام 2016 شكل “اختبارا صعبا” وشهد اعتداءات فى يوليو فضلا عن هجوم فى سوق لعيد الميلاد فى برلين أسفر عن مقتل 12 شخصا فى 19 ديسمبر، وتبنى تنظيم داعش كل تلك العمليات.

وأضافت المستشارة الألمانية فى الخطاب الذى سيبثه التلفزيون الألمانى اليوم السبت: “من خلال مواصلة العيش والعمل نقول للإرهابيين إنكم قتلة يملأكم الحقد لكنكم لستم أنتم من يقرر كيف نعيش”.

ووعدت ميركل فى كلمتها أيضا بأن الحكومة ستسعى إلى تبنى اصلاحات أمنية، فى وقت ألقى اعتداء برلين الذى قالت الشرطة إن التونسى أنيس العامرى هو من نفذه، الضوء على فشل السلطات التى لم تبادر إلى القبض على هذا الرجل رغم وجود أدلة كثيرة على إنه كان يسعى إلى تنفيذ اعتداء ، حسبما ذكرت وكالة «الأنباء الفرنسية».

وتابعت ميركل: “دولتنا تفعل كل شيء لضمان الأمن لمواطنيها فى (جو) من الحرية”، مشيرة إلى أن الحكومة “ستتجه عام 2017 نحو التعديلات التشريعية أو السياسية الضرورية (من أجل) تنفيذ هذه الخطوات” من دون أن تخوض فى تفاصيل ذلك.

وبعد تعرضها لانتقادات كثيرة من الشعوبيين ومن داخل معسكرها المحافظ بسبب سياستها القاضية باستقبال طالبى اللجوء، دافعت المستشارة الألمانية عن هؤلاء، مذكرة بالمحنة التى عاشها سكان حلب.

وشددت على أن “صور حلب فى سوريا التى دمرتها القنابل تتيح لنا القول مجددا كم هو مهم وعادل أن تكون دولتنا قد قدمت خلال السنة التى انقضت المساعدة للذين كانوا بحاجة إلى حماية”.

والمستشارة التى تأمل بالفوز بولاية رابعة إثر الانتخابات التشريعية المقررة فى سبتمبر 2017، وعدت بـ”معركة سياسية” بين الديموقراطيين، وانتقدت الشعبويين اليمينيين الذين إزدادت شعبيتهم على خلفية أزمة الهجرة والاعتداءات الأخيرة.