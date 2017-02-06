ميركل: علينا تعزيز التعاون الاستخباري مع واشنطن

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واشنطن – حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي عقدته الاثنين على ضرورة التعاون الأمني والدفاعي بين بلادها والولايات المتحدة.

وقالت ميركل: “سوف نعمل على دراسة القضايا ذات الأهمية تباعا لاستيضاح الجوانب المتاحة للتعاون وتحديد الجوانب الخلافية، إلا أن صالح ألمانيا يقتضي تعزيز العمل في الاتجاهات المشتركة بما يشمل مجالي الاستخبارات والدفاع”.

وسبق للمستشارة الألمانية أن أكدت مؤخرا في بيان مشترك صدر عنها هي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية التعاون الأمني بين البلدين ودور حلف شمال الأطلسي في مواجهة التهديدات المعاصرة.

وورد في البيان المنشور على موقع المكتب الإعلامي للإدارة الأمريكية، أن “الرئيس والمستشارة اتفقا على أهمية الناتو في تعميق العلاقات بين ضفتي الأطلسي، ودوره في ضمان السلام والاستقرار في مجتمعنا”.

وشدد الجانبان كذلك على ضرورة “أهلية الحلف لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وعلى أن الدفاع المشترك يتطلب إنفاقا مناسبا لرفد قدرات البلدين العسكرية، وأشارا إلى ضرورة إسهام كل عضو في الحلف بقسطه في الأمن الجماعي”

كما جاء في البيان أن ترامب وميركل اتفقا على ضرورة تفعيل التعاون بين بلديهما في مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على إعادة الاستقرار إلى مناطق النزاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن دونالد ترامب كان قد دعا مرارا خلال حملته الانتخابية وفي أعقابها إلى ضرورة إسهام الدول الأعضاء في الناتو “بأقساط عادلة” في ضمان الأمن الجماعي، معتبرا الناتو بصفته الحالية “ضربا من الماضي”، وفقا لـ«روسيا اليوم».