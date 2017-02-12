ميشال عون: لبنان يمكن أن يكون جسر تفاهم عربي- إيراني

رؤية

بيروت – أكد الرئيس اللبناني ميشال عون في حوار مع جريدة الأهرام المصرية قبيل زيارته القاهرة، أن لبنان يمكن أن يكون جسرا لتفاهم عربي – إيراني.



وقال الرئيس اللبناني في معرض رده عن سؤال: هل يمكن أن يكون لبنان جسرا لتفاهم خليجي – إيراني أو عربي – إيراني؟ قال :ولمَ لا؟ .. فعلى الإنسان أن يحاول والمحاولة قد تنجح وقد لا تنجح .. لكن تبقى هناك راحة الضمير بدلا من أن يبقى الإنسان متفرجا.. وإذا لم نحاول فسيكون هناك الفشل الذريع دون أن يقدم الإنسان أساسا على المحاولة.. فالإقدام أفضل، فعلى الأقل يكون هناك شرف المحاولة.



هناك مصالح مشتركة كثيرة بين البلدان المتجاورة

وقال الرئيس عون حول مستقبل العلاقات العربية مع إيران وتركيا:’هذه الدول متجاورة، ويجب أن تحتفظ بعلاقات متميزة لأن هناك مصالح كثيرة مشتركة بين أي دولة ودولة أخرى مجاورة لها، أكثر مما بين أي دولة ودولة أخرى بعيدة عنها، وإذا وجد التفاهم تتميز العلاقات إما بالخير وإما بالشر.. ولأن الجغرافيا هي التي تتحكم بالسياسة، فلابد من حسن الجوار الذي يتعلق بالدرجة الأولى بالأمن والمصالح الاقتصادية، وأخرى مشتركة مثل المياه والأحواض النفطية الحدودية والاستثمار المتبادل وكلها أمور إيجابية.. فلا شيء محرم لحسن العلاقة سوى شن الحرب.

الأزمة السورية تحتاج إلي حل سياسي

وأكد الرئيس اللبناني حول الأزمة في سورية وموقفه تجاه هذه الأزمة، ضرورة حلها سياسيا قائلا: هذه الأزمة تحتاج إلى حل سياسي.. وأنا كنت من أنصار هذا الحل منذ البداية بأن تنتهي القصة بالتفاوض .العمل المسلح داخل البلاد يؤدي إلى الخراب حتي لو انتصر حامل السلاح، لأنه لو انتصر فهو يحتاج للكثير من الوقت لكي يعيد البلد إلى الحياة الطبيعية.. الحوار والإصلاحات المتدرجة تنقل البلد من مرحلة إلى أخرى، ولكن لا نستطيع أن ننتقل بالبلد من مرحلة إلى أخرى دون التدرج.



الإرهاب مرض خبيث والحرب عليه حاليا أسهل من المرحلة المقبلة

وقال حول مكافحة الإرهاب: لدينا مشكلة مشتركة تبدو كأنها دائمة، وهي الإرهاب الذي يضرب في كل مكان، فالإرهاب مرض خبيث ينام ثم يعود للاستفاقة في مراحل معينة، خاصة إذا بقيت هناك دول تغذي هذا الإرهاب. لذلك علينا من الآن أن نحاربه مادام ظاهرا.. وقد تكون الحرب عليه حاليا – مهما تكن مدمرة – أسهل من المرحلة المقبلة إذا كان سيتابع حربه علينا بشكل سري.. وهذا الموضوع يحتاج متابعة ويتطلب تنسيقا بين الأجهزة الأمنية حتى يتم وضع حد لهذه الظاهرة.

