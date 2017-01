«ميشيل» بعد خطاب الوداع «لأوباما»: أحبك

رؤية

واشنطن – نشرت «ميشيل أوباما»، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التدوين المصغر «تويتر»، صورة تجمعها بالرئيس الأمريكي «باراك أوباما» وابنتيها، وذلك بعد خطاب الوداع الذي ألقاه «أوباما»، أمس الثلاثاء، بمدينة شيكاغو.

وعلقت «ميشيل» على الصورة: “فخورة جدًا بما حققناه معاً، رحلة لا تصدق مليئة بالناس الرائعين، أحبك يا أوباما”.

وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ودع الحياة السياسية فى الولايات المتحدة بعد ولايتين فى البيت الأبيض وفى سن الخامس والخمسين عاما، بخطاب ألقاه أمس الثلاثاء، والذى سيسلم السلطة فى 20 يناير الجارى للجمهورى دونالد ترامب.

So proud of @POTUS and all that we've accomplished together. An incredible journey filled with remarkable people. I love you Barack. -mo pic.twitter.com/TFUN3GDLyz

— The First Lady (@FLOTUS) January 11, 2017