ميقاتي: زيارة عون إلى السعودية خطوة إيجابية

رؤية – محمود سعيد

بيروت – أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية خطوة إيجابية في مسار العهد الجديد، ونأمل أن تكون نتائجها إيجابية على صعيد تعزيز علاقات لبنان مع الاشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية.

وقال ميقاتي في تغريدات عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، “نثني على دعوة رئيس الحكومة الى جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وهي في سياق الالتزام بمضمون ما نص عليه اتفاق الطائف، أما موضوع النفط يحتاج الى مقاربة مختلفة اكثر مما حصل والاخذ بالملاحظات التي وضعت من عدة اطراف حكومية وغير حكومية لتأمين الشفافية المطلق”.

وأضاف: “نسأل الحريري ما الذي تغير حتى بات قبوله باستبدال احد المدراء بغاية السهولة في حين كان طرح الموضوع ايام حكومتنا مسا بحقوق الطائفة السنية”، وتابع “النسبية وفق ١٣ دائرة هي المشروع الافضل والحريري الذي اعلن انه ضحى من اجل الوطن مدعو للقبول بقانون لا يلغي اي طرف بما فيه المستقبل”.