ميلانيا «الانتهازية» تحطم تابوهات السيدة الأولى

كتب – هالة عبدالرحمن

اختارت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، منذ اللحظة الأولى أن تصبح سيدة أولى من طراز فريد وكانت أهم السمات التي وصفتها بها الصحف الامريكية الانتهازية ومحطمة الأعراف الرئاسية، فرفضت أن تنتقل إلى البيت الأبيض وآثرت الاختفاء في أحشاء برج ترامب بجوار ابنها (10 أعوام) حتى يكمل عامه الدراسي، في سابقة فريدة لم تتكرر من قبل.

وطعنت عارضة الأزياء السابقة السلوفينية في التقاليد والأعراف الأمريكية منذ اللحظة الأولى لتولي زوجها الرئاسة، حيث أحرجت السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، الرئيس الأمريكى، بكسرها البروتوكول الدبلوماسى فى الزيارات الرئاسية لزعماء العالم إلى واشنطن، خلال زيارة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى وزوجته آكى آبى.

ونشرت صحيفة “يو إس أيه توداى” الأمريكية تقريرًا حول ما لاحظه جميع متابعى جولات سيدة اليابان الأولى آكى آبى فى واشنطن، وزيارتها لجامعة محلية فى واشنطن، حيث لم تكن السيدة الأولى الأمريكية برفقتها.

واكتفت ميلانيا ترامب، بلقاء نظيرتها اليابانية فى ولاية فلوريدا الأمريكية فقط، ولم ترافقها إلى العاصمة الأمريكية، كما جرى البروتوكول الرئاسى المعتاد لزيارات زعماء الدول مع زوجاتهم.

وتفضل ميلانيا الاختفاء، ويقول الدكتور جون هاريس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة «سكرانتون» في ولاية بنسلفانيا الذي درس تطور زوجات الرؤساء على مر العصور، “ميلانيا فريدة من نوعها، وما تفعله محير للعقل فهي لا تتقيد بالتقاليد الأمريكية” وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

وتواصل ميلانيا مفاجآتها للرأي العام الأمريكي فهي أول زوجة رئيس ترفع دعوى قضائية ضد صحيفة وتطالب بتعويض مادي، فقد قدمت، ميلانيا ترامب، دعوى قضائية ضد صحيفة «ديلي ميل» البريطانية التي نشرت في وقت سابق تقريرًا زائفًا، تم حذفه لاحقا، يزعم عملها في مجال الجنس لصالح النخبة خلال فترة التسعينيات.

وتشير وثائق الدعوى إلى أن التشهير الذي قامت به صحيفة ديلي ميل أضر بسمعة ميلانيا، حيث طعن فى قدرتها على أداء مهامها كسيدة أولى للولايات المتحدة، ما ألحق بها أضرارا نفسية واقتصادية كبيرة، مطالبة بتعويض 150 مليون دولار على الأقل.

ولم تتخذ ميلانيا سبيلًا في مجال الخدمة العامة كما فعل أسلافها بل أنها تتخذ اتجاهًا تجاريًا بحتًا من خلال إطلاق علامة تجارية باسمها، وهو الأمر الذي يعتبره الأمريكيون معيبًا في حق زوجة الرئيس وبه شبهة تربح من منصب زوجها، وكل ذلك يطرح العديد من الأسئلة المحيرة حول ميلانيا قد تزول بمجرد وصولها البيت الأبيض وتصبح سيدة أولى تقليدية تتبع الأعراف الرئاسية.