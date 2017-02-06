ميلانيا ترامب تثير ضجة على تويتر !

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واشنطن – أثارت السيدة الأولى في البيت الأبيض، ميلانيا ترامب، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الصور التي عرضت لها رفقة زوجها، خلال حضورهما أمس المبارة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية “سوبر باول”.

اللقطات تظهر حالة من “الوجوم” خلال لقاء جمعهما بعدد من المسؤولين الأمريكيين للمباراة. ولفت المغردون الأمريكيون إلى أن متابعة “السوبر باول” تكون في العادة مشوقة للحضور لكن ميلانيا على عكس المتواجدين في القاعة التي شارك فيها ترامب لم يبد عليها علامات التفاعل مع واحدة من أهم الأحداث على الأجندة الرياضية الأمريكية وسخر أحدهم من الصورة وقال: “ميلانيا ..دائما تقول أنقذوني من ترامب.. لكن هذه الليلة أكثر بشكل خاص”.

نرصد لكم أبرز رود الفعل على تويتر: