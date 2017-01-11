ميليشيا الحوثي تتصدر قائمة منتهكي الحريات الصحفية

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صنعاء – تصدرت ميليشيات الحوثي قائمة منتهكي الصحافة، بحسب ما أورد تقرير لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الذي وثق 275 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال العام الماضي، منها 12 حالة قتل تعرض لها الصحفيين أثناء تغطيتهم الإعلامية للحرب الدائرة في اليمن منذ ما يقرب من عامين.

وذكر تقرير الرصد للحريات الإعلامية لعام 2016، بحسب ما أوردت صحيفة «الرياض» السعودية، اليوم الأربعاء، أن 79 إعلامياً تعرضوا لحالات اختطاف واعتقال فيما أصيب 32 آخرين وتعرض 34 منهم للتهديد والعشرات من الاعتداءات و13 حالة شروع في قتل.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، إن “الصحافيين اليمنيين دفعوا ثمناً باهضاً وهم يناضلون من أجل نقل الحقائق وتعرضوا للقتل والاختطاف والتنكيل بسبب مهنتهم”، داعياً كل الأطراف المحلية والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات للوقوف ضد هذه الانتهاكات التي حولت حياة المئات من الصحافيين واسرهم الي جحيم”.

وأكد أن هذه الانتهاكات اليومية التي تمارس ضد الإعلاميين لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبيها من العقاب.

وتصدرت ميليشيا الحوثي قائمة المنتهكين للحريات الإعلامية في اليمن حيث بلغت عدد الانتهاكات التي ارتكبتها خلال ذات العام 168 انتهاكاً بنسبة 61 % من حجم الانتهاكات يليها 42 انتهاك من قبل مجهولين.