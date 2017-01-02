ميليشيا الحوثي تدس «مفاهيم مرفوضة» بمناهج التعليم باليمن

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صنعاء – نقلت وسائل الإعلام اليمنية، اليوم الإثنين، تحذيرات مسؤول من عبث مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمناهج التعليم المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية ودس مفاهيم مرفوضة.

ونقلت وكالة الأنباء «اليمنية» عن المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، الدكتور محمد باسليم، أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قاموا بالعبث في المنهج المعتمد في عام 2014، ودسّ مفاهيم مرفوضة غير معتمدة أو متوافق عليها، كما هو في كتاب لغتي العربية للصف التاسع.

وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في اليمن، في هذا الصدد، إلى صدور تعليمات للحكومة بإدراج ميزانية لطباعة الكتاب المدرسي في العاصمة المؤقتة عدن.