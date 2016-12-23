ميونيخ.. تظاهرات ضد معاداة الأجانب وارتفاع عدد السلفيين

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برلين – تظاهر عدة آلاف في ميونيخ مساء أمس الخميس لمطالبة بمجتمع ألماني مفتوح ورفضا لمعاداة الأجانب، ورفع المتظاهرون شعار “من أجل مجتمع مفتوح وخال من الخوف”.

وقالت الشرطة إن عدد المشاركين بلغ أكثر من أربعة آلاف شخص من بينهم عدد من المشاهير الألمان كالممثل ماكسمليان بروكنر. وكان من بين اللافتات التي حملها المتظاهرون “ميونيخ مدينة متعددة”، و”الكراهية تجعل صاحبها كريها”، و”معا من أجل الإنسانية”.

وكان ائتلاف كبير من الأحزاب والمنظمات والاتحادات دعا لتنظيم المظاهرة التي نظمت أمام مبنى الأوبرا في ميونيخ. وقد دعمت هيئة الأوبرا التابعة لولاية بافاريا الفعالية ووضعت على بنايتها لافتات تحمل شعارات “الإنسانية”، “الاحترام”، و”التعدد”.

في سياق منفصل، أبلغت الاستخبارات الداخلية في ألمانيا وكالة الأنباء «الألمانية» الخميس بأن عدد السلفيين الأصوليين في ألمانيا ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وقال المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور(الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) إن عدد أنصار التفسير المحافظ للإسلام في ألمانيا وصل إلى حوالي 9700 شخص، بزيادة 500 شخص مقارنة بعددهم منذ ثلاثة أشهر.

وأفادت المكتب أيضا بوجود عدد أكبر من الحالات التي رغب فيها إسلامويون الاتصال باللاجئين. وكانت هناك 390 محاولة من هذا القبيل حتى الآن، حيث أوضح هانز جورج ماسين، رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، في أغسطس إنه تم تسجيل 340 حالة معروفة.