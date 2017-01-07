نائبة بالكنيست تصف نتنياهو بـ«الفاسد»

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القدس المحتلة – وجهت نائبة بالكنيست الإسرائيلي عن حزب المعسكر الصهيوني شيلي يحيموفيتش، انتقادات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واصفه إياه بالفاسد.

وأعربت يحيموفيتش – في تصريحات نقلها راديو “صوت إسرائيل” مساء اليوم السبت، عن اعتقادها بأن لحظة اضطرار نتنياهو إلى تعليق عمله أخذت تقترب.

ووصفت تصرف رئيس الوزراء بأنه فساد، قائلة:”لا يمكن الاستخفاف بإمداده المستمر بالسيجارات الفاخرة وقنانى الشمبانيا من أصحاب المال”.

وكانت عضو الكنيست الإسرائيلي تسيبي ليفني، قالت في وقت سابق اليوم، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فقد السلطة الأخلاقية لأن يتولى هذا المنصب.

ويُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد خضع لتحقيق شرطي مدته 5 ساعات لمسائلته بشأن اتهامات في قضايا فساد، وذلك للمرة الثانية في أسبوع.