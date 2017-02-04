نائب ترامب: «جورستش» سيتعين رسميًا بالمحكمة العليا «بطريقة أو بأخرى»

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واشنطن – دعا نائب الرئيس الأمريكي “مايك بنس” أعضاء مجلس الشيوخ يوم السبت، إلى مقاومة المعارضة المتزايدة لمرشح الرئيس لملء المنصب الشاغر في المحكمة العليا “نيل جورستش”، متعهداً بأنه سيتم تأكيد تعيينه “بطريقة أو بأخرى”.

ويواجه “جورستش” معركة صعبة لتأكيد تعيينه، إذ سيحتاج إلى 60 صوتاً على الأقل من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ المئة، لمنع معارضيه من تعطيل التصويت من خلال الدخول في نقاش لا ينتهي.

وقال بنس بخصوص التهديد باللجوء إلى تلك الطريقة في تعطيل التصويت “إن هذا سيكون عملاً غير حكيم وغير مسبوق”.

وصرح في كلمة في فيلادلفيا “هذا المقعد لا ينتمي إلى أي حزب أو ايديولوجيا، المحكمة العليا هي للشعب الأمريكي الذي يستحق تصويتاً في مجلس الشيوخ الأمريكي”.

ولا يزال العديد من الديموقراطيين مستاؤون من رفض زعماء مجلس الشيوخ الجمهوريين حتى، دراسة مرشح الرئيس السابق باراك أوباما ميريك غارلاند، لشغل هذا المقعد الذي بقي شاغراً منذ وفاة القاضي انتونين سكاليا.

ومع وجود 52 مقعداً فقط للجمهوريين في مجلس الشيوخ، فإن عليهم إقناع ثمانية ديموقراطيين على الأقل للتصويت لصالح غورستش.

ويعتبر غورستش مدافعاً شرساً عن المواضيع المهمة بالنسبة إلى المحافظين في ما يتعلق بالأسرة والدين.

ومنصب القضاة في المحكمة العليا يبقى مدى الحياة، وعليه فإن غورستش (49 عاماً) يمكن أن يؤثر على القانون الأمريكي طيلة ثلاثة عقود، بحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط».