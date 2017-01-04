نائب رئيس وزراء تايلاند: الانتخابات العامة ستجرى هذا العام

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بانكوك – قال براويت ونجسوان نائب رئيس وزراء تايلاند، اليوم الأربعاء، إن الانتخابات العامة ستجرى هذا العام بعد أن أثار عضو في الجمعية التشريعية الوطنية الشكوك في ذلك.

وبحسب وكالة رويترز، قال براويت الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع للصحفيين في بانكوك “لا يمكننا تأجيلها، لها إطار زمني، ما قالته الجمعية التشريعية الوطنية هو مشكلتها.”

وكان عضوًا في الجمعية التشريعية الوطنية التي عينها الجيش قال إن الانتخابات -التي من المقرر أن تعيد الحكم المدني للبلاد بعد انقلاب عام 2014 – سيتعين تأجيلها حتى عام 2018 لإتاحة المزيد من الوقت من أجل تمرير القوانين الخاصة بإجرائها.