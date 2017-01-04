نائب مصري: دور الأزهر في «بورما» رسالة لجميع مسلمي العالم

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القاهرة – أشاد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، النائب طارق الخولي، بالدور الريادي والجهود المبذول من مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، من أجل إحلال السلام في بورما، مشيرًا إلى أن جهود الأزهر في ذلك تعد رسالة واضحة أن المؤسسة لا تنسى أي مسلم في العالم.

وأوضح الخولي، أن حجم ما يصل للمصريين من صور حول ما يحدث لمسلمى بورما يعد جريمة ابادة إنسانية ولا يمكن السكوت عنها.

وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، في تصريح أوردته «اليوم السابع»، أن اللجنة ستطلب من الخارجية المصرية تقديم توضيحات حول حقيقة ما يحدث فى بورما، وما تشهده من ممارسات ضد المسلمين، لافتا إلى أن جولات الحوار التى يقوم بها الأزهر جهد مشكور ودور مهم لأن من مهام الأزهر إلى جانب نشر العلوم الإسلامية، هو التفاعل مع جميع قضايا المسلمين على مستوى العالم.

وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن إجراءات الأزهر لا تعد تدخل فى الشأن الداخلى لبورما، لأنه وفق ما يصل لنا من صور حول ما يحدث لمسلمى بروما فإن السكوت عن ذلك يعد جريمة ضد الإنسانية.

وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية لأولى جولات الحوار انطلقت بين عدد من الشباب الذين يمثلون الأطراف المعنية بالصراع فى ولاية راخين ببورما، تحت عنوان: “نحو حوار إنسانى حضارى من أجل مواطنى ميانمار (بورما)”، وذلك انطلاقًا من دور مجلس حكماء المسلمين فى العمل على نشر ثقافة السلم والتعايش فى كافة ربوع العالم، وبرعاية ورئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين.