نائب ميركل: تفكك الاتحاد الأوروبي لم يعد مستحيلًا

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برلين – قال زيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمجلة «دير شبيغل»، إن إصرار بلاده على التقشف في منطقة اليورو أحدث انقساماً في أوروبا أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن تفكك الاتحاد الأوروبي لم يعد مستحيلاً.

وأضاف غابرييل – الذي يشارك الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه في الائتلاف الحاكم بقيادة أنجيلا ميركل- أن “الجهود الشاقة التي بذلتها دول مثل فرنسا وإيطاليا لخفض عجزها المالي رافقتها مخاطر سياسية”.

ونقلت «رويترز» عن غابرييل قوله: “ذات مرة سألت المستشارة عما قد يكون مكلفاً أكثر لألمانيا؟ أن يسمح لفرنسا بزيادة بمقدار نصف في المئة في عجز الموازنة؟ أم أن تصبح مارين لوبان رئيسة؟”، في إشارة لزعيمة حزب الجبهة الوطنية المنتمي لليمين المتطرف في فرنسا.

وأضاف غابرييل: “حتى اليوم لم أتلق منها إجابة”. ويفضل حزب غابرييل التركيز أكثر على الاستثمار في حين يشدد المحافظون الذين تقودهم ميركل على الانضباط المالي كأساس للرخاء الاقتصادي.

وقالت مصادر حزبية بارزة إن من المتوقع أن يختار الحزب الديمقراطي الاشتراكي غابرييل زعيم الحزب لفترة طويلة والذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد ليترشح منافساً لميركل على منصب المستشار في انتخابات اتحادية تجرى في سبتمبر القادم.