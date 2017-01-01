ناجية أردنية من هجوم إسطنبول تصف الحادث بـ «فيلم هوليوود»

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عمان – قالت سيدة أردنية، نجت من الهجوم المسلح الذي وقع داخل ملهى ليلي في مدينة إسطنبول التركية في أول ساعة من العام الجديد، إن ما حصل داخل الملهى أشبه بـ “فيلم هوليود” لكن ضحاياه حقيقيون.

وروت الناجية، هول ما شاهدته من قتلى وجرحى ودماء في كل مكان، خلال لحظات قليلة فقط، بعدما كان الجميع يرقصون احتفالا بقدوم العام الجديد.

تقول الناجية ” كانت لحظات عصيبة نجونا من الموت بأعجوبة .. الحمدلله”.

وتضيف ” كان رجال الأمن داخل الملهى يتراكضون، وتوقعنا حدوث مشكلة عادية بين مرتادي الملهي، وفجأة كان صوت الرصاص عنيفا يدوي في المكان والناس يتساقطون بين قتيل وجريح”.

وتتابع ” شاهدت القتلى في كل مكان ورأيت الدماء تملأ الأرض والناس تصرخ وتهرع خائفة”.

وتكمل لجأنا إلى غرفة واحتمينا بداخلها، حتى جاءت الشرطة وأخرجتنا من المكان بأعجوبة ولم نمت .. الحمدلله”.

وحتى الأن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن السلطات بدأت في كشف الأدلة بشأن الهجوم.

وقتل في الحادثة 39 شخصا وأصيب نحو 70 عدد من منهم إصابته حرجة، وكان من بين القتلى عرب من السعودية والأردن ولبنان والمغرب.

ولحظة وقوع إطلاق النار، اختار بعض الأشخاص النجاة بحياتهم قفزا في مياه البوسفور، فيما شرعت الشرطة في عملية تفتيش ضخمة لضبط المهاجم.