نادال يتوج في بطولة أبوظبي الاستعراضية

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أبو ظبي- توج الإسباني رافائيل نادال، مساء أمس السبت، ببطولة مبادلة الاستعراضية للتنس في أبوظبي، بتغلبه على البلجيكي ديفيد جوفين في لقاء النهائي، محققاً لقبه الرابع بهذه البطولة في العاصمة الإماراتية.

وتغلب نادال، المصنف التاسع عالمياً، على جوفين المصنف الـ11، بواقع 6-4 و7-6 (7-5)، في مباراة صعبة حافظ اللاعب البلجيكي طوالها على فرص الفوز، وامتدت على مدار نحو ساعتين ، وفقا لـ«24».

وبالانتصار أحرز نادال، الذي بدا في وضع أفضل بدنياً هذا الموسم، لقبه الرابع في بطولة أبوظبي الاستعراضية، وأصبح المهيمن الحقيقي عليها بانتصاراته الأربعة (في 2010 و2011 و2015) علماً بأن هذه النسخة هي التاسعة للبطولة.