نادين نجيم: أحلم بالتمثيل أمام شيريهان.. و«فرصة ثانية» لزوجي إذا خانني

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بيروت – أطلت الفنانة نادين نسيب نجيم مع هشام حداد في برنامج “لهون وبس” كاشفة عن جوانب عدّة في شخصيتها بعيداً عن التمثيل حيث بدت مرحة وعفوية وصريحة.

نادين اختارت الإطلالة في الأعياد لأنها تحب أن تكون إطلالاتها هادفة مشيرة إلى أن هذا الأمر تعلّمته من خلال مشاركتها في مسابقة “مس وورلد”، وقالت إنها تحب الأولاد والأجواء العائلية كثيراً وإنها معتادة عليها من خلال عائلتها المؤلفة من 5 أولاد، كما أكدت أنها تخلت عن مشاريع فنية كثيرة في مصر لأنها لا تستطيع الابتعاد عن عائلتها أكثر من أسبوعين.

نادين غنّت واعترفت أن صوتها قبيح جداً، وقالت”أنا لا أطرح نفسي كمغنية ولكنني أحب الغناء”. وأشارت أنها تحب الضحك والمزاح والرقص والفرح والحياة، ثم قامت بتقليد الفنانة شيريهان.

ووجهت إليها تحية مشيرة إلى أنها متأثرة بها وتحبها كما كل الناس، وأنها يمكن أن توافق على السفر إلى مصر إذا جمعها عمل معها شرط أن يسمحوا لها بإجازة ليوم واحد كل أسبوعين.

من جهة أخرى، رفضت نادين أن تسمي اسم ممثل تحب أن تشكل معه ثنائياً تمثيلياً في أعمالها المقبلة وقالت إنها تفكر بإنجاب طفل ثالث، وأوضحت” أنجبت ولدين ولم تتأثر مسيرتي الفنية والطفل الثالث لن يؤثر أيضاً”.

وحول سؤال عما إذا كانت الممثلة الأكثر ثراء ردّت “يا رب”، وأشارت إلى أنها لا تعرف ما إذا كانت الاعلى أجراً بين الممثلات، ولكنها رفضت أن تبوح بأجرها وقالت لـ هشام “فشرت”.

وعن الحلو والمرّ في حياتها، أجابت “المرّ هو تداعيات الشهرة لأنها تزعجني أحياناً ولذلك أنا لا أغادر بيتي كثيراً. أما الحلو في حياتي فهو النجاح الذي وصلت إليه والعائلة التي أسستها وقدرتي على التوفيق بين بيتي وفني”.

عن الشيء الذي فعلته ولا يمكن أن تكرره مرة ثانية فهو لقب ملكة جمال لبنان لأنه كان بداية كل شيء. وعن الشخص الذي يستحق فرصة ثانية في حياتها اختارت زوجها، فعقّب هشام “حتى لو خانك؟”، فردّت “ربما هو يستحق فرصة ثانية.. وأنا أقول هذا الكلام بثقة لأنني أعرف أنه لا يمكن أن يحصل هذا الأمر “. كما قالت إن قلبها مهموم بأولادها وحياتهم ومستقبلهم. وعن الشيء الذي سيستمر معها إلى الأبد ردّت “لن أتغيّر أبداً مهما تغيّرت الظروف”.