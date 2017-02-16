نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 80 شخصا خلال الأسبوع الجاري

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رام الله – وثق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال (80) مواطناً من بينهم (18) طفلا على الأقل، وصحفي واحد، خلال الفترة الواقعة من 10 شباط / فبراير 2017 – 16 شباط / فبراير 2017.

وقال النادي في بيان صحفي، سجلنا حادثة استشهاد الأسير الجريح محمد الجلاد (24 عاماً)، من محافظة طولكرم في العاشر من شباط الجاري، في مستشفى “بلنسون” الإسرائيلي، وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الجلاد، بعد أن أطلقت عليه الرصاص، في تاريخ التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016، علماً أنه مصاب بالسرطان، هذا ومن المفترض أن يتم تسليم جثمانه يوم غد الجمعة.

وأضاف: يواصل الأسير محمد القيق (34 عاماً)، إضرابه عن الطعام منذ تاريخ السادس من شباط الجاري، ضد اعتقاله الإداري، وكان الأسير القيق قد أضرب قبل أقل من عام لمدة 94 يوماً كذلك ضد الاعتقال الإداري، علماً أنه معتقل منذ 15 كانون الثاني 2017.

وأردف: كما شرع الأسير جمال ابو الليل وهو عضو مجلس ثوري سابقاً، والأسير رائد ابو مطير، ابتداء من اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقالهما الإداري، علماً أن ابو الليل معتقل منذ شباط 2016، وابو مطير منذ نيسان 2016.

وثق نادي الأسير من خلال عدة زيارات نفذها محاموه، الأوضاع الصحية لبعض الأسرى المرضى، منهم: منيف أبو عطوان، وأنس مسالمة ويعانيان، من مشاكل حاده في النظر، فالأسير أبو عطوان مهدد بفقدان نظره، مع العلم أنهما محكومان بالسجن المؤبد.

وقال النادي: كما اشتكى الأسير فراس سلطان وهو من أراضي عام 1948، من إهمال إدارة سجون الاحتلال، في تقديم العلاج اللازم له، وهو يعاني من وجود كتلة في الحلق، وبحاجة إلى عملية جراحية، علماً بأنه معتقل منذ أكثر من عام ومحكوم بالسجن لمدة (26) شهراً.

(وكالات)