نادي دبي للصحافة العربية يعلن عن مد باب الترشح لجائزته

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دبي – أعلن نادي دبي للصحافة العربية ، الخميس، مد باب الترشح لجائزة الصحافة العربية في دورتها السادسة عشرة حتى 55 يناير المقبل.

ويستقبل النادي ممثلاً في الأمانة العامة للجائزة الأعمال المرشحة في الـ13 فئة إلكترونيًا عبر موقعه الإلكتروني.

وتشترط الجائزة أن تكون الأعمال المرشحة منشورة في إحدى الصحف أو المجلات العربية المطبوعة أو الإلكترونية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية الصادرة في بلد عربي أو أكثر خلال عام ٢٠١٦، وتحفز الجائزة فوز الموضوعات الصحفية التي تتسم بالإبداع والموضوعية وذات القدرة في الوصول إلى أوسع قطاعات من المجتمع.

(وكالات)