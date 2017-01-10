ناشطون سوريون يتهمون النظام بتغذية الأحياء الموالية فقط بالمياه

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دمشق – اتهم ناشطون سوريون النظام بتأمين مياه الشرب فقط للأحياء المؤيدة له في دمشق، فيما تبقى باقي الأحياء من دون مياه.

وتعاني دمشق أزمة مياه حادة بسبب المعارك الدائرة في وادي بردى بريف دمشق في ظل تبادل الاتهامات بين النظام والمعارضة بالتسبب بقطع المياه.

ومن جهتها، اتهمت جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، أمس الإثنين، النظام بتوفير المياه فقط للأحياء الراقية، وفقاً لما أوردته وكالة «آرا نيوز» الإخبارية.

وأعلنت جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها أن “محافظة دمشق عجزت في تأمين مياه الشرب لكثير من المناطق في دمشق، مع انتشار ظاهرة المحسوبية في تأمين صهاريج المياه للمناطق الراقية دون سواها من بقية المناطق وعلى أعين الجميع”.

وقال الناشط وليد الدوماني: “ليس فقط في الماء، فالنظام يهمل المناطق غير المؤيدة له من كافة الخدمات ابتداءً من الكهرباء والمياه والغاز، مروراً بباقي الخدمات الأساسية وانتهاءً بأسلوب التعامل اللفظي مع مواطني الأحياء غير المؤيدة له، فحي المزة 86 المؤيد للنظام والذي تسكنه أغلبية علوية يتمتع بكافة الخدمات، فيما باقي المناطق تكون مهملة”.

وأعلن النظام الأحد، إحراز تقدم في منطقة عين الفيجة على حساب المعارضة، حيث تدور معارك عنيفة في المنطقة.

ولجأ الكثير من الدمشقيين إلى “حمامات السوق” بغرض الاستحمام جراء انقطاع المياه عن منازلهم.