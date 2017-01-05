ناشطون: مقتل ابن رئيس اللجنة العسكرية بحلب في تفجير جبلة

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دمشق – قالت صفحات فيسبوكية تحرر من الساحل السوري إن من بين قتلى التفجير الذي ضرب مدينة جبلة اللاذقانية كان جعفر زيد صالح، وهو ابن اللواء زيد صالح التابع لجيش الأسد، ويعمل رئيس اللجنة الأمنية في مدينة حلب التي سيطر عليها النظام والميليشيات الإيرانية بدعم من الطيران الروسي.

ووفقا لـ«للعربيةتقاطعت المعلومات الواردة في هذا الشأن، فقد ذكرت صفحة “أخبار جبلة لحظة بلحظة” أن من بين القتلى جعفر زيد صالح. أما صفحة “شبكة أخبار الساحل السوري” الفيسبوكية فقد ذكرت أن ابن اللواء زيد صالح كان من بين القتلى. وهو الاسم الذي أوردته الصفحة الأولى.

وضرب تفجير منذ ساعات، الخميس، قلب منطقة جبلة اللاذقانية التي تعد حصناً أمنياً عسكرياً محكماً لنظام الأسد، فضلاً عن كونها منطقة تعد خزاناً بشرياً له. وعلى الرغم من انتشار الحواجز العسكرية والأمنية في المدينة، إلا أن التفجير ضربها، معيداً إلى الأذهان التفجيرات السابقة التي ضربت المدينة على الرغم من تحصينها الأمني والاستخباري الشديد.