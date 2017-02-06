ناقد: «دعاء الكروان» أول عمل أدخل رومانسية الغرب إلى مصر

رؤية

القاهرة- قال الناقد عزوز علي إسماعيل، إن صلاح عبد الصبور كان مبدعًا ومثقفا واعيًا، وكان أيضًا مؤرخًا، ولا سيما في كتابه “أقول لكم” الذي أرَّخ فيه للأدباء العرب، ومنهم طه حسين في روايتيه “دعاء الكروان” و”الحب الضائع”.

وأكمل عزوز خلال كلمته بندوة “صلاح عبدالصبور ناقدًا ومترجمًا” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن دعاء الكروان يعبر عن العلاقات العاطفية بريف مصر، أما عن الحب الضائع فإنه يعتبر أول عمل أدخل الرومانسية المعروفة في الغرب إلى مصر.

وأضاف أن صلاح عبدالصبور لم يكن أول مؤرخ أدبي في مصر، فمِن قبله كانت جماعة الديوان، وعلى رأسهم عباس العقاد، مشيرًا إلى أن نقد جماعة الديوان كان نقدًا هادمًا لا بنّاء، على عكس صلاح عبدالصبور الذي كان مجتهدًا باحثًا عن الحقيقة.