نتانياهو: كلمة وزير الخارجية الأمريكي متحيزة ضد إسرائيل

بنيامين نتانياهو
بنيامين نتانياهو

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القدس المحتلة – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن كلمة وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بشأن الشرق الأوسط الأربعاء “متحيزة” ضد إسرائيل.

وقال نتانياهو بحسب «رويترز» إن كيري تعامل في خطابه بشكل “مهووس” مع المستوطنات التي تعارضها الولايات المتحدة بقوة. وأضاف أن كيري تجاهل بشكل شبه كامل “جذور الصراع وهي معارضة الفلسطينيين لدولة يهودية داخل أي حدود”.

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