نتنياهو: إدارة أوباما صاغت ومررت قرار إدانة الاستيطان

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القدس المحتلة- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن لدى إسرائيل معلومات مؤكدة عن ضلوع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في صياغة وتمرير قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول الاستيطان.

وبحسب وكالة “تاس” الروسية، فأن تصريحات نتنياهو جاءت خلال اجتماع في القدس المحتلة، مع قادة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشؤون العامة “إيباك AIPAC”.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية: “رئيس الوزراء نتنياهو، أكد مجددا أن لدى إسرائيل معلومات موثوقة تشير إلى أن إدارة أوباما شاركت في صياغة القرار ضد إسرائيل، وأصرت على قبوله”.

ووفقا لنتنياهو، فإن “قرار الإدارة الأمريكية يمثل منعطفا حادا في سياسة الحكومات الأمريكية وحزبيها (الديموقراطي والجمهوري) الراسخة لسنوات عديدة”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 23 ديسمبر الماضي، قرارا يطالب إسرائيل بوقف فورا بناء المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية واعتبر الاستيطان في الاراضي الفلسطينية غير شرعي. وصوتت 14 دولة عضوة لصالح تأييد القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار ولم تستجب لنداءات إسرائيل بمنع تمريره عن طريق استخدام الفيتو.