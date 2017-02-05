نتنياهو: سأدعو بريطانيا لمواجهة العدوان الاستفزازي الإيراني سويًا

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القدس المحتلة – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيؤكد خلال اجتماعه مع نظيرته البريطانية تيريزا ماي، في لندن، غدً الإثنين، على ضرورة “الوقوف معاً في وجه النهج العدائي والاستفزازي الإيراني الذي اشتد خلال الأيام الأخيرة”.

ونقلت “الإذاعة الإسرائيلية” عنه قوله اليوم الأحد، إنه “سيبحث في لقائه غداً مع ماي ووزير خارجيتها بوريس جونسون، تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية بين الجانبين”.

ومن المقرر أن “يتوجه نتنياهو في وقت لاحق اليوم إلى لندن”.

وتوقعت الإذاعة أن “تعرب ماي خلال الاجتماع عن قلقها من تكثيف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي”.

وتأتي هذه الزيارة قبل زيارة نتنياهو المقررة إلى واشنطن منتصف الشهر.