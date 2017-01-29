نتنياهو يدعو لنقل السفارات الأجنبية كافة إلى القدس

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القدس المحتلة – دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نقل كل السفارات الأجنبية من تل أبيب الى القدس، وليس السفارة الأمريكية وحدها، وذلك مع اقتراب موعد لقائه الأول بالرئيس دونالد ترامب.

وقال بنيامين نتنياهو، الأحد، لدى بدء الإجتماع الوزاري الأسبوعي لحكومته “يجب على السفارة الأمريكية أن تكون هنا في القدس”.

وأضاف نتنياهو قائلا “القدس عاصمة إسرائيل، ومن الجيد ألا تكون السفارة الأمريكية الوحيدة هنا، بل يجب على جميع السفارات الانتقال إلى هنا”، مضيفا “اعتقد أنه مع الوقت فأن غالبية السفارات ستنتقل هنا إلى القدس”.

وتزايدت التحذيرات مؤخرا من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وإمكانية أن يؤدي هذا إلى تعزيز التوترات في الشرق الأوسط والقضاء على ما تبقى من إمكانية التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

كما أعربت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما العميق بشأن اتخاذ هذه الخطوة.

وكان ترامب قد دعا في أثناء حملته الانتخابية إلى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وبعدما أصبح رئيسا وجه دعوة إلى نتانياهو لزيارة واشنطن في فبراير/شباط، من دون تحديد تاريخ معين بعد.

جدير بالذكر أن ترامب عيّن ديفيد فريدمان المؤيد للإستيطان سفيرا في إسرائيل.

وفي 22 من يناير الماضي، قلل البيت الأبيض من أهمية المؤشرات بشأن احتمال نقل السفارة الأمريكية.

وصرح شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض “نحن لا نزال في مراحل مبكرة جدا من النقاش في هذه المسألة”، وفقا لـ«24».